Лидер Украины не захотел "варить кашу" с российским коллегой

Петр Порошенко крайне негативно воспринял слова Владимира Путина о том, что сотрудничать с киевскими властями довольно трудно, хотя украинский и российский народы не находятся в ссоре. Глава Незалежной заявил, что и не собирался дружить с другими президентами.

О том, что Москва не может прийти к взаимопониманию с Киевом, а с украинскими политиками "вряд ли можно сварить кашу и добиться какого-то позитивного результата", Путин сказал в ходе своей поездки в Крым. Как передает слова президента России агентство РИА Новости, действия Украины вызывают недоумение.

Порошенко же поспешил ответить российскому коллеге и отметил, что не планирует ни с кем "варить кашу". Его главная задача – продолжать давить на Запад, чтобы усилить санкции против России.

"Относительно того, что кто-то с кем-то там "каши не сварит", я не собираюсь ни кашу варить и есть, ни на рыбалку бегать, как некоторые наши кандидаты",

– распереживался Порошенко в эфире программы телеканала ICTV, посвященной пятилетию воссоединения Крыма с Россией.

Полуостров стал частью РФ в 2014 г. после референдума. Власти Незалежной до сих пор не признают выбор крымчан. Как напоминает газета "Вечерняя Москва", президент Украины намерен вернуть Крым стране, если большинство украинцев 31 марта проголосуют за то, чтобы он сохранил пост главы государства.