Последствия майдана для крымчан и украинцев оказались разными

Жители Крыма – единственные, кто получил что-то хорошее от майдана. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в 5-летнюю годовщину воссоединения Крыма с Россией.

"Как бы мне печально не было, что из-за своры отморозков и (…) моя страна потеряла этот замечательный регион, я вынужден признать, что крымчане получили именно то, что хотели, и поздравить их с этим", – написал Журавко в "ВКонтакте".

Он отметил, что, если и был шанс вернуть регион, Киев его сам уничтожил: "Власть вурдалаков сделала все чтобы Крым никогда не был снова наш. Вместо того чтобы созидать что-то у себя, вурдалаки выбрали тактику портить другим – отключили воду, транспорт и свет". В итоге крымчане окончательно отвернулись от Незалежной и начали строить новую жизнь.

Политик сравнил изменения, которые произошли за минувшие 5 лет в Крыму и на Украине. Да, Киев добился безвизового режима с ЕС, но вместо обещанной "Венской оперы по выходным" жители Незалежной получили"европейские тарифы" при падении реальных доходов на 20%.

"Пока наш упырь Попрошенко на взятые кредиты торжественно открывает отремонтированный кусочек дороги, "оккупанты" строят Крымские мосты, трассы "Таврида", энергомосты, электростанции, возрождают виноградники и восстанавливают "Артек", – указал политик.

Впрочем, он отметил, что все больше украинцев начинают понимать, где правда, а где пропаганда, и выразил надежду, что в 2024 г., когда Крым будет отмечать 10-летие в составе России, он будет уже не яблоком раздора, а регионом, укрепляющим связи двух братских стран.

В марте 2014 г. крымчане проголосовали на референдуме за воссоединение с Россией.