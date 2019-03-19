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На Украине раскусили политику Порошенко

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
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Последствия майдана для крымчан и украинцев оказались разными

Жители Крыма – единственные, кто получил что-то хорошее от майдана. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в 5-летнюю годовщину воссоединения Крыма с Россией.

"Как бы мне печально не было, что из-за своры отморозков и (…) моя страна потеряла этот замечательный регион, я вынужден признать, что крымчане получили именно то, что хотели, и поздравить их с этим", – написал Журавко в "ВКонтакте".

Он отметил, что, если и был шанс вернуть регион, Киев его сам уничтожил: "Власть вурдалаков сделала все чтобы Крым никогда не был снова наш. Вместо того чтобы созидать что-то у себя, вурдалаки выбрали тактику портить другим – отключили воду, транспорт и свет". В итоге крымчане окончательно отвернулись от Незалежной и начали строить новую жизнь.

Фото: www.globallookpress.com

Политик сравнил изменения, которые произошли за минувшие 5 лет в Крыму и на Украине. Да, Киев добился безвизового режима с ЕС, но вместо обещанной "Венской оперы по выходным" жители Незалежной получили"европейские тарифы" при падении реальных доходов на 20%.

"Пока наш упырь Попрошенко на взятые кредиты торжественно открывает отремонтированный кусочек дороги, "оккупанты" строят Крымские мосты, трассы "Таврида", энергомосты, электростанции, возрождают виноградники и восстанавливают "Артек", – указал политик.

Впрочем, он отметил, что все больше украинцев начинают понимать, где правда, а где пропаганда, и выразил надежду, что в 2024 г., когда Крым будет отмечать 10-летие в составе России, он будет уже не яблоком раздора, а регионом, укрепляющим связи двух братских стран.

В марте 2014 г. крымчане проголосовали на референдуме за воссоединение с Россией. 

Фоторепортаж
Воссоединение Крыма с Россией стало неожиданностью для крымчан
Фото: commons.wikimedia.org/Anton Holoborodko (CC BY-SA 3.0) Фото: commons.wikimedia.org/Elizabeth Arrott Сергей Аксенов. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин
Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев Фото: www.globallookpress.com Фото: most.life Фото: commons.wikimedia.org/Капитан Морган (CC BY-SA 4.0)
Николай ВИКТОРОВ
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