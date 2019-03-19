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Украина за год рассчитается с долгами МВФ

Фото: www.globallookpress.com
Экономистам Незалежной дают советы силовики

Киев легко выплатит кредиты Международному валютному фонду (МВФ), если разберется с коррупцией на таможне. Об этом заявил бывший глава СБУ Игорь Смешко.

В эфире ток-шоу "Эпицентр украинской политики" на телеканале NewsOne он удивился, зачем такой богатой стране как Украина постоянно занимать деньги за рубежом и потом десятилетиями возвращать их с набегающими процентами. И это притом, что в Киеве прекрасно знают, как изменить ситуацию.

"(Премьер) Гройсман выступает на заседании правительства и говорит, что мы теряем $3 млрд на таможне, – напомнил Смешко. - Очевидно, нужно просто поставить аполитичных профессионалов на таможню и, остановив коррупцию, дать эти $3 млрд в бюджет", – высказался экс-глава СБУ.

Смешко подчеркнул, что данная мера позволит выплатить долги МВФ за год.

Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com

Ранее стало известно, что МВФ принял решение не предоставлять Киеву очередной кредитный транш, запланированный на апрель-май 2019 г., поскольку недавно всплыли факты крупных хищений из госбюджета Незалежной. Более того, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко публично обвинила генпрокурора Украины и руководство СБУ в покрывательстве коррупции в армии, напоминает RT.

В начале 2019 г. Нацбанк Украины сообщил, что МВФ должен перечислить Киеву $1,3 млрд в мае и $1,3 млрд в сентябре. При этом по старым кредитам Киев обязан вернуть МВФ в 2019 г. свыше $1,8 млрд.

Николай ВИКТОРОВ
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