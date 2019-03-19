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В Киеве выдвинули новые требования Москве. За некие 70 лет оккупации Первопрестольная задолжала "матери городов русских" немыслимую сумму $37 триллионов. Ценник за вредность выдвинула нардеп Украины Елена Сотник, поинтересовавшись, готов ли глава соседнего государства лишить таких денег бюджет страны.
"А "ПУ" готов отдать Украине $37 трлн вреда за 70 лет оккупации? Как Вы знаете, Украинская Народная Республика (УНР), предшественник современной Украины, была провозглашена 10 июня 1917 после Февральской революции в России. То есть Современной Украине в этом году никак не 28 лет, а 101 год!!!"
– написала Сотник на своей странице в Facebook эмоциональный пост, насыщенный восклицательными знаками. К своему тексту она приложила математический расчет: "$ 2.7 трлн х 20% Х 70 лет = $ 37 трлн!" – где первая цифра – ВВП СССР в 1989 г., вторая – численность населения Незалежной от всех жителей страны Советов.
В своей пламенной письменной речи народный депутат назвала Украину "самой мощной индустриальной республикой СССР", закончив свое виртуальное выступление призывом "начать". Первым делом, заключила "пострадавшая от оккупации", необходимо вернуть стране дату основания.
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