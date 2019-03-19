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Украинцы записали Россию в должники

Фото: www.globallookpress.com
В Незалежной нашли способ нажиться за счет соседнего государства

В Киеве выдвинули новые требования Москве. За некие 70 лет оккупации Первопрестольная задолжала "матери городов русских" немыслимую сумму $37 триллионов. Ценник за вредность выдвинула нардеп Украины Елена Сотник, поинтересовавшись, готов ли глава соседнего государства лишить таких денег бюджет страны. 

"А "ПУ" готов отдать Украине $37 трлн вреда за 70 лет оккупации? Как Вы знаете, Украинская Народная Республика (УНР), предшественник современной Украины, была провозглашена 10 июня 1917 после Февральской революции в России. То есть Современной Украине в этом году никак не 28 лет, а 101 год!!!"

написала Сотник на своей странице в Facebook эмоциональный пост, насыщенный восклицательными знаками. К своему тексту она приложила математический расчет: "$ 2.7 трлн х 20% Х 70 лет = $ 37 трлн!" – где первая цифра – ВВП СССР в 1989 г., вторая – численность населения Незалежной от всех жителей страны Советов.

Лена Сотник. Кадр youtube.com

В своей пламенной письменной речи народный депутат назвала Украину "самой мощной индустриальной республикой СССР", закончив свое виртуальное выступление призывом "начать". Первым делом, заключила "пострадавшая от оккупации", необходимо вернуть стране дату основания.  

Ксения АНДРЕЕВА
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