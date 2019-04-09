"Разве так можно?!": Порошенко уничтожает Зеленского на глазах его матери

Женщине стало плохо от бесконечного вранья про ее сына

За пару недель до второго тура выборов на Украине Петр Порошенко запустил настоящий конвейер вранья против Владимира Зеленского. Для "шоколадного короля" это, возможно, последний шанс на победу, а для мамы Зе Риммы Зеленской – настоящая семейная драма. По ее словам, льющиеся потоки лжи на Владимира довели ее до проблем со здоровьем.

"Я заболела с этими выборами. Чувствую себя так плохо. Я уже эту грязь не могу слышать. Мы с мужем не можем это переносить", – рассказала женщина журналистам телеканала "Громадське".

В последнее время ряд украинских телеканалов ужесточили риторику в отношении Зеленского, что стало для его матери настоящим испытанием. Политика обвиняют в отсутствии внятной президентской программы, своей команды, а также подозревают в связях с Москвой.

"Скажите, сколько можно поливать грязью человека?.. По этим всем каналам одну грязь [о Зеленском] только льют. Выгодно [это], я считаю, Порошенко. Так он же просто его уничтожает. Но какая-то же должна быть культура у человека все-таки. Разве так можно себя вести?"

– возмутилась мать Зеленского.

Ее сын абсолютно честный и порядочный человек, заработавший свое состояние собственным трудом и талантом. Он не украл в своей жизни ни копейки, едва сдерживаясь, рассказала Римма Зеленская. У него нет и не может быть корыстных интересов на посту президента, заработать денег он может и своей развлекательной студией "95 квартал". Зеленский хочет возглавить страну, потому что ему больно видеть то, что происходит с ней сейчас.

"Он не может смотреть, как у нас люди живут. У нас пенсионеры получают копейки, у нас пенсию получат, а лекарства не могут купить… Что же такое в стране происходит?! Коррупция за коррупцией… Все, что творится, это же ужас какой-то, кошмар!" – сказала она.

Также Римма Зеленская напомнила скептикам, что "клоун" Зеленский имеет высшее юридическое образование. Поэтому не стоит его считать "дебилом" и "дураком".

В комментариях часть интернет-пользователей пожалела женщину. Другие же заметили, что сам Зеленский прекрасно понимал, во что ввязывается, мол, политика – грязное дело. Кстати, наличие юридического образования у Зеленского не убедило его противников.

"Уважаемая женщина я не за Порошенко, и не сомневаюсь что ваш сын хорошей человек, Только этого мало быть президентом. Мы отдаём будущее страны и наших детей в его руки, и люди имеют право знать как он собирается руководить и каким способов он собирается выполнить свои обещания. Люди волнуются от неопределённости. А он прячется. Мы не хотим смотреть 95 квартал с правительственного здания", – написал Michael Gourski (орфография и пунктуация автора сохранены).