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Саакашвили рассвирепел из-за прогнозов Лукашенко

Михаил Саакашвили. Фото: www.globallookpress.com
Экс-президент Грузии от злости запутался в частях тела

Бывшего губернатора Одесской области страшно возмутили слова президента Белоруссии, который нашел много общего между ним и действующим украинским лидером. По этому поводу политик разразился гневным постом на Facebook.

"Дорогой господин Лукашенко, пожалуйста, не путайте что-то с пальцем. Я и Порошенко, как говорят у нас в Одессе – это две большие разницы, и в других странах я не "скрываюсь", меня просто временно не пускают в мои страны",

написал Михаил Саакашвили.

Из слов бывшего грузинского лидера можно сделать вывод, что Петра Порошенко он уподобил пальцу, а вот самого себя – этому загадочному "чему-то". По крайней мере, именно в таком порядке эти персоны упомянуты в посте. С какой именно частью тела сравнил себя Саакашвили, остается только догадываться.

Столь резкую реакцию экс-губернатора вызвали рассуждения Батьки о будущем победителе второго тура выборов президента Украины, сказанные им в интервью турецким СМИ. Александр Лукашенко заявил, что выборы все же выиграет Петр Порошенко.

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com

"Но я вам скажу от жизни: у нас с Порошенко был когда-то общий друг – это Михаил Саакашвили. Когда Саакашвили проводил выборы, будучи президентом (Грузии), конституцию поменял, еще что-то – начали с народом заниматься шутками. Это привело к тому, что ему пришлось покинуть Грузию и скрываться в других странах. Чтобы Порошенко не пришлось залезать на крышу и с крыши призывать украинцев защитить его, он сделает все для того, чтобы украинцы его поддержали", – отметил белорусский глава.

После первого тура выборов Саакашвили однозначно заявил о том, что поддерживает Владимира Зеленского. "Призываю все демократические силы его поддержать без всяких предварительных условий. Сейчас поражение Порошенко и его клики – это потрясающий шанс для Украины. Рух Новых Сил будет сражаться против фальсификаций и за победу президента Зеленского!" – написал экс-губернатор в Facebook.

Зеленский в ответ заявил, что в случае победы на выборах он восстановит Михаилу Саакашвили гражданство и позволит ему вернуться в страну, чтобы использовать его огромный политический опыт на благо Украины, передает издание "Главред".

Во второй тур президентских выборов на Украине вышли шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко. Решающее голосование пройдет 21 апреля.

Андрей ФИЛАТОВ
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