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Порошенко стал лидером в рейтинге президентов-расточителей Украины

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Пока еще действующий глава Незалежной оказался главным расточителем страны за всю ее историю

На Украине подсчитали, во сколько им обходится жизнь главы государства, и прослезились. За пять лет на содержание Петра Порошенко ушло из бюджета чуть больше 3 млрд гривен, или $128 млн. 

Таковы результаты исследования, проведенного телеканалом ТСН.

Расходы на президента неуклонно росли все пять лет. В свой первый президентский год Порошенко действительно жил экономно, потратив 293 млн гривен. Однако видимо к концу своего срока у него разыгрался волчий аппетит, сумма расходов превысила 1 млрд гривен. По подсчетам журналистов, один день жизни действующего украинского лидера обходится бюджету в 2,7 млн гривен. Образ жизни у политика как у какой-нибудь звезды Голливуда или знаменитого поп-артиста, отмечают СМИ.

"Президентский райдер похож на звездный: охрана, самолеты и мерседесы, приемки и мероприятия расписаны на год вперед", – пишет издание УНИАН.

У главы государства также имеется авто– и авиапарк. Порошенко предпочитает исключительно дорогие авто представительского класса – Mercedes S-серии. Кроме того, у него есть выбор между Range Rover, BMW, Toyota. Только на его содержание в год уходит 200 млн гривен ($7,3 млн). Для перемещений по воздуху есть Ан-148 и Airbus A319. За прошлый год президент "налетал" на 88 млн гривен ($3,2 млн), которые ушли на закупку топлива, зарплаты пилотов и страховку.

Телеканал попытался также узнать, сколько денег выделяются на охрану Порошенко от "любящего" его народа, но в администрации отказались разглашаться эту информацию. Сумма наверняка тоже внушительная, если учесть, что у него примерно в шесть раз больше личных телохранителей, чем было у первого президента Украины Леонида Кравчука, который обходился 25 людьми.

При этом украинские СМИ утверждают, что до своих предшественников в лице Виктора Ющенко и особенно Виктора Януковича пану Порошенко далеко. Однако на лидера рейтинга "расточителей народных денег" Януковича в 2012 году ушло 1,39 млрд гривен, и если перевести эту сумму в доллары по нынешнему курсу, то выходит чуть больше $37 млн. Для сравнения: на Порошенко в 2018 году украинцы потратили $39,4 млн.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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