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Порошенко сделал заявление о России во время выборов

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Политик рассказал о возвращении граждан домой - в Европу

Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко не забывает о России даже во время дня выборов.

Политик на своей странице в Facebook напомнил о том, что страна будет возвращаться "домой в Европу, и рвать путы Москвы". Также глава Незалежной подчеркнул, что 1 апреля договор о дружбе с Россией разрывается.

"Как и обещал, с 1 апреля, после завершения всех формальных процедур, прекращает действие так называемый базовый договор с Москвой",

- подчеркнул Порошенко.

Напомним, что Украина выбирает президента. Избирательные участки будут работать с 8 до 20 часов по всей стране и за рубежом. Граждане страны старше 18 лет, а таковых в стране 35,5 млн человек, могут высказаться за одного из 39 кандидатов. Главными претендентами на победу считаются Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Юрий Бойко.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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