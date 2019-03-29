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Сильнейший или достойнейший: украинцы голосуют за президента

Фото: www.globallookpress.com
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Что делать, когда вариантов много, а выбрать некого

Украина выбирает президента. Избирательные участки будут работать с 8 до 20 часов по всей стране и за рубежом. Граждане страны старше 18 лет, а таковых в стране 35,5 млн человек, могут высказаться за одного из 39 кандидатов.

Для победы в первом туре претенденту достаточно набрать более 50% голосов пришедших на участки избирателей. Если таковых не окажется, то во второй тур выйдут два кандидата, получивших самую большую поддержку сторонников. Судя по всему, это – путь Украины на выборах-2019.

Опросы общественного мнения свидетельствуют, что в течение всей избирательной кампании лидировал новичок в политике, шоумен Владимир Зеленский. Но и он набирал в лучшем случае около 30%, а за неделю до выборов его рейтинг по подсчетам фонда "Демократические инициативы" составлял 27%, а по данным соцгруппы "рейтинг" – 26%.

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com

Второе место оспаривали действующий президент Петр Порошенко и лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Юлия Тимошенко. Накануне выборов они набирали, по разным данным, от 12% до 18%.

За ними с небольшим отрывом следовал представитель движения "Оппозиционная платформа – За жизнь", экс-министр топлива и энергетики Юрий Бойко и глава партии "Гражданская позиция", экс-министр обороны Анатолий Гриценко. Их лучший результат – около 10%.

Оставшиеся 30% электората высказывались в поддержку остальных 34 кандидатов, которые не имеют ни малейшего шанса на победу. Таким образом, главный выбор украинцам придется делать как раз во втором туре. Ведь граждан, кандидаты которых провалятся в первом туре, в стране большинство.

Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com

При этом избирательная кампания-2019 уже стала самой дорогой в истории Украины. В бюджете предусмотрено $87 млн на организационные расходы, зарплату членов избиркомов, агитационные материалы кандидатов и изготовление бюллетеней. Полотна метровой длины напечатали зачем-то в количестве 60 млн экземпляров, хотя избирателей почти вдвое меньше.

Чтобы не тратить время и силы, ЦИК Украины запретил вносить в готовые бюллетени изменения, в том числе ставить штамп "Выбыл" напротив фамилий кандидатов, отказавшихся от претензий на пост главы государства. В частности, 27 марта с выборов снялся Александр Мороз. Но в официальных бумагах  все равно значится 39 кандидатов, и за выбывшего также можно голосовать.

Не стали менять в Киеве и решение о закрытии всех избирательных участков на территории России. Предлог – невозможность обеспечить демократический процесс и безопасность украинских граждан. В итоге 3 млн проживающих и работающих в России украинцев оказались лишены права выбрать президента.

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

Нет на украинских выборах и наблюдателей из России. Власти Незалежной запретили ОБСЕ включать в состав мониторинговой делегации россиян. В ЕС пытались спорить с Киевом, однако в Москве решили не подвергать опасности своих представителей, и отозвали заявку на аккредитацию наблюдателей из России.

Теперь следить за возможными попытками фальсифицировать итоги выборов придется иностранным контролерам и самим украинцам. Впрочем, если будут задействованы компьютерные технологии, доказать факт подтасовки голосов будет очень сложно.

Украинцы выбирают президента на следующие 5 лет.

Фоторепортаж
Украинцы просят зрелищ: шоумен Зеленский переиграл всех кандидатов в президенты
Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/zelenskiy_official Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Николай ВИКТОРОВ
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