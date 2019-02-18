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Британцы отправляют армию в Арктику

Фото: flickr.com/Immanuel Johnson
Лондон готов пойти на войну, чтобы не дать Москве преимущества в этом регионе

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон объявил о наращивании военного присутствия в Арктике.

По его словам, это поможет защитить северный фланг НАТО от якобы возможного нападения России. Уильямсон подчеркнул, что в течение 10 лет ежегодно более 1000 морских пехотинцев будут участвовать в совместных учениях с норвежцами, пишет газета Telegraph.

Кроме того, министр сообщил, что новые противолодочные самолеты P-8 "Посейдон" будут патрулировать район Арктики, защищая военных от российских подлодок.

"Говорим мы об оттачивании наших навыков при низких температурах, обучении у таких давних союзников, как Норвегия, или об отслеживании угроз с помощью "Посейдона" – мы будем оставаться бдительны по отношению к новым вызовам",

– добавил Уильямсон.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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