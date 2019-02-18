Нибиру
- Боль и агрессия: Нибиру уничтожит Землю изощренным способом
- За сутки до атаки: звезда Первого канала столкнулась с Нибиру на отдыхе
- Жуткий холод и страх: страшные облака Нибиру окутали Землю
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон объявил о наращивании военного присутствия в Арктике.
По его словам, это поможет защитить северный фланг НАТО от якобы возможного нападения России. Уильямсон подчеркнул, что в течение 10 лет ежегодно более 1000 морских пехотинцев будут участвовать в совместных учениях с норвежцами, пишет газета Telegraph.
Кроме того, министр сообщил, что новые противолодочные самолеты P-8 "Посейдон" будут патрулировать район Арктики, защищая военных от российских подлодок.
"Говорим мы об оттачивании наших навыков при низких температурах, обучении у таких давних союзников, как Норвегия, или об отслеживании угроз с помощью "Посейдона" – мы будем оставаться бдительны по отношению к новым вызовам",
– добавил Уильямсон.
Вашингтон подбивает союзников на обвинения Москвы в разрушении ДРСМД
Киеву предложили радикальный способ сдерживания "агрессии" Москвы