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В Крыму предложили охладить пыл НАТО в Черном море

Фото: Bernd Wьstneck/DPA/TASS
Провокаторы слишком вольготно себя чувствуют

Нагнетающие напряжение в регионе представители альянса ведут себя неприемлемо.

Бряцающих оружием американцев в Крыму предложили потеснить из Черного моря.

"Если так пойдет дальше, то должен ставиться вопрос о пересмотре конвенции Монтрё в плане сокращения сроков нахождения военных кораблей НАТО в Черном море. Недопустимо, чтобы иностранные военные группировки создавали очаг напряжения в черноморском регионе",

заявил в беседе с РИА Новости председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Напомним, согласно конвенции торговые суда всех стран могут проходить через Босфор и Дарданеллы свободно в любое время: мирное и военное. Между тем условия для военных кораблей отличаются. Так, для нечерноморских государств действуют ограничения по сроку пребывания в водах Черного моря, а также по классу военных кораблей.

Ранее корабли НАТО зашли в акваторию для проведения учений и поддержки украинских и грузинских "партнеров".

Кристина ЧЕРНИКОВА
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