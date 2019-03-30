Нибиру
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Нагнетающие напряжение в регионе представители альянса ведут себя неприемлемо.
Бряцающих оружием американцев в Крыму предложили потеснить из Черного моря.
"Если так пойдет дальше, то должен ставиться вопрос о пересмотре конвенции Монтрё в плане сокращения сроков нахождения военных кораблей НАТО в Черном море. Недопустимо, чтобы иностранные военные группировки создавали очаг напряжения в черноморском регионе",
– заявил в беседе с РИА Новости председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Напомним, согласно конвенции торговые суда всех стран могут проходить через Босфор и Дарданеллы свободно в любое время: мирное и военное. Между тем условия для военных кораблей отличаются. Так, для нечерноморских государств действуют ограничения по сроку пребывания в водах Черного моря, а также по классу военных кораблей.
Ранее корабли НАТО зашли в акваторию для проведения учений и поддержки украинских и грузинских "партнеров".
Российский министр поделился хорошим настроением