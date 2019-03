Первые снимки появились в Сети.

Зарубежные провокаторы "с нетерпением ждут проведения операции Sea Shield и работы с украинскими и грузинскими партнерами" говорится в публикации в Twitter.

Боевые корабли миновали Дарданеллы и Босфор. В Черное море вошли эсминец "Эвертсен", фрегаты "Торонто", "Санта Мария", "Йылдырым", "Реджеле Фердинанд" и "Дръзки". Все они принадлежат нечерноморским государствам. Исходя из международной Конвенции Монтрё 1936 года, находиться в акватории им разрешено не более 21 суток.

#SNMG2 enters the Black Sea for a #NATO deployment in which we exercise with Allies and Partners. #Evertsen, #SantaMaria, #Toronto, #Drazki, #Yildirim and #RegeleFerdinand are looking forward to exercise #SeaShield and to our work with our Ukrainian and Georgian partners. pic.twitter.com/Ytspjus5pt