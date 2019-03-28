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Россияне посмеялись над кораблями НАТО в Черном море

Фото: www.globallookpress.com
В случае провокаций альянса Москва устроит показательную порку

Первые снимки появились в Сети.

Зарубежные провокаторы "с нетерпением ждут проведения операции Sea Shield и работы с украинскими и грузинскими партнерами" говорится в публикации в Twitter.

Боевые корабли миновали Дарданеллы и Босфор. В Черное море вошли эсминец "Эвертсен", фрегаты "Торонто", "Санта Мария", "Йылдырым",  "Реджеле Фердинанд" и "Дръзки". Все они принадлежат нечерноморским государствам. Исходя из международной Конвенции Монтрё 1936 года, находиться в акватории им разрешено не более 21 суток.

Ранее в России заявили о готовности в случае провокаций "остудить горячие головы" в НАТО. В Сети тем временем обсуждают очередной поход боевых кораблей и предостерегают их экипажи от излишне резких движений (орфография и пунктуация сохранены).

"Ну " плавают" и " плавают " себе . Кто их боится то ! Они уже , несколько часов как потенциальные покойники . Еще когда отдали концы в нашу сторону!!" "Уже очевидно, что западные страны возглавили неадекватные люди, которые думают, что можно вот так запросто отправлять к России корабли и самолёты с ракетами и бомбами,войска и вооружения к границам перебрасывать,угрожать войной...а ну как мы испугаемся, да жахнем превентивно из всех стволов..., ведь никто там даже не думает об этом,расчитывая на прикрытие семьями наших предателей, а зря",

– пишут пользователи.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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