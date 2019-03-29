Альянс пытается накалить обстановку в регионе

Проход четырех боевых кораблей Североатлантического альянса через Босфор в Черное море был размещен в Сети.

Ролик, в котором запечатлено, как военные корабли направляются к украинским берегам, появился в Twitter агентства Demirören Haber Ajansı.

СМИ сообщили о том, что эскадра НАТО идет в Черное море, 28 марта. Пользователи российского сегмента интернета также отреагировали на дислокацию военных моряков альянса:

"О, приплыли. Мишени. Надеюсь, авиация и корабли краснознаменного Черноморского флота потренируются на этих бедолажках", "Американцев нет) шавки зашли", "Хорошие цели для тренировки наведения вооружений", "Хоть бы один на старую мину напоролся!" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Как отмечает RT, в военную группу входят корабли Турции, Испании, Франции, Нидерландов и Канады.

Корабли ВМФ России "Иван Хурс" и "Василий Быков" взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Министерство обороны РФ.