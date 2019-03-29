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Проход четырех боевых кораблей Североатлантического альянса через Босфор в Черное море был размещен в Сети.
Ролик, в котором запечатлено, как военные корабли направляются к украинским берегам, появился в Twitter агентства Demirören Haber Ajansı.
СМИ сообщили о том, что эскадра НАТО идет в Черное море, 28 марта. Пользователи российского сегмента интернета также отреагировали на дислокацию военных моряков альянса:
"О, приплыли. Мишени. Надеюсь, авиация и корабли краснознаменного Черноморского флота потренируются на этих бедолажках", "Американцев нет) шавки зашли", "Хорошие цели для тренировки наведения вооружений", "Хоть бы один на старую мину напоролся!" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).
Как отмечает RT, в военную группу входят корабли Турции, Испании, Франции, Нидерландов и Канады.
Корабли ВМФ России "Иван Хурс" и "Василий Быков" взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Министерство обороны РФ.
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