Грузию затянут в НАТО назло России

Альянс раскроет объятия Тбилиси, чтобы усилить контроль над Черным морем

Западный военно-политический блок собирается расширить сотрудничество с грузинскими вооруженными силами. Основным направлением взаимодействия станет обеспечение безопасности в Черном море. С таким заявлением выступил специальный представитель генсека НАТО по Центральной Азии и Кавказу Джеймс Аппатурай.



"НАТО уделяет большое внимание вопросам безопасности на Черном море и сотрудничеству с Грузией в этом направлении. Альянс намечает конкретные шаги в направлении активизации и расширения сотрудничества с Грузией в вопросах безопасности Черного моря",

– сказал представитель организации в интервью грузинским СМИ. Его слова приводит ТАСС.

По словам Аппатурая, "у Грузии есть все возможности для успешного продолжения процесса интеграции в НАТО и реализации пакета сотрудничества с альянсом". И власти страны, судя по всему, охотно воспользуются этой опцией. Президент Грузии Саломе Зурабишвили накануне объявила, что Тбилиси продолжит сближение с альянсом, а также будет придерживаться курса на развитие демократии.

"Курс Грузии на вступление в НАТО не направлен против каких-либо других стран. Интеграция Грузии в НАТО призвана способствовать безопасности страны и утверждению мира в регионе", – заявила политик, выступая в Совместном центре обучения и оценки НАТО – Грузия (JTEC) в Крцаниси на окраине грузинской столицы.

Ранее о намерении активно сотрудничать с НАТО в процессе обеспечения безопасности Черного моря заявлял и премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

Вчера в Тбилиси начался двухдневный визит делегации военного комитета НАТО под руководством председателя комитета маршала авиации Стюарта Пича. Это мероприятие приурочено к командно-штабным учениям NATO – Georgia Exercise 2019, которые проходят с 18 по 29 марта.

Проведение учений вызвало критику у властей частично признанной Абхазии. В МИД страны заявили, что командно-штабные учения НАТО и Грузии являются открытым вызовом национальной безопасности республики.

Ранее сегодня сообщалось, что 1 апреля в Черное море прибудут сразу два военных корабля нечерноморских стран НАТО.