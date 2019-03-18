Запад меняет политику в отношении Тбилиси

Запланированные совместные учения НАТО и Грузии "NATO-GEO EXERCISE 2019", несомненно, направлены на запугивание Москвы, однако нельзя не заметить охлаждения интереса США и их союзников к военному взаимодействию с Тбилиси. На эту тему высказался политолог Андрей Иванов.

Эксперт отметил, Запад по-прежнему намерен использовать Грузию в качестве точки напряженности у российской границы, однако помощи в этом оказывает все меньше. Например, в грядущих учениях примут участие всего лишь 350 военнослужащих альянса, поэтому назвать их полномасштабными нельзя. Так что ожидать провокаций сродни боестолкновениям в 2008 году в Южной Осетии не стоит.

"Сегодня вряд ли кто вынашивает планы повторить попытку завоевать Южную Осетию и Абхазию или вторгнуться на территорию России. И в этом плане градус напряженности в регионе снизился. Но он все равно продолжает оставаться высоким",

– цитирует Иванова РИА ФАН.





По его словам, Грузию теперь рассматривают как запасной вариант для обострения обстановки у границ РФ. Грузинские элиты, конечно, представят военные маневры своему народу так, будто это достижение. Хотя, на самом деле, дела у страны идут не лучшим образом – иностранные инвесторы, мягко говоря, не спешат вкладываться. Логичным в этой ситуации будет уход Грузии из-под влияния США под крыло Китая, став участником экономического проекта "Один пояс и один путь". А поскольку у Китая с Россией отношения куда более спокойные, то можно ждать того же в будущем и от Грузии.

"КНР не нужна конфронтация с Россией, которую считают союзником в противостоянии с США. Так что постепенно и грузинские политики будут отходить от воинственной риторики", – резюмировал политолог.