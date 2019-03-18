Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Грузия станет "запасным" в антироссийской стратегии НАТО

Фото: flickr.com/U.S. Army Europe
Запад меняет политику в отношении Тбилиси

Запланированные совместные учения НАТО и Грузии "NATO-GEO EXERCISE 2019", несомненно, направлены на запугивание Москвы, однако нельзя не заметить охлаждения интереса США и их союзников к военному взаимодействию с Тбилиси. На эту тему высказался политолог Андрей Иванов.

Эксперт отметил, Запад по-прежнему намерен использовать Грузию в качестве точки напряженности у российской границы, однако помощи в этом оказывает все меньше. Например, в грядущих учениях примут участие всего лишь 350 военнослужащих альянса, поэтому назвать их полномасштабными нельзя. Так что ожидать провокаций сродни боестолкновениям в 2008 году в Южной Осетии не стоит.

"Сегодня вряд ли кто вынашивает планы повторить попытку завоевать Южную Осетию и Абхазию или вторгнуться на территорию России. И в этом плане градус напряженности в регионе снизился. Но он все равно продолжает оставаться высоким",

– цитирует Иванова РИА ФАН.


По его словам, Грузию теперь рассматривают как запасной вариант для обострения обстановки у границ РФ. Грузинские элиты, конечно, представят военные маневры своему народу так, будто это достижение. Хотя, на самом деле, дела у страны идут не лучшим образом – иностранные инвесторы, мягко говоря, не спешат вкладываться. Логичным в этой ситуации будет уход Грузии из-под влияния США под крыло Китая, став участником экономического проекта "Один пояс и один путь". А поскольку у Китая с Россией отношения куда более спокойные, то можно ждать того же в будущем и от Грузии.

"КНР не нужна конфронтация с Россией, которую считают союзником в противостоянии с США. Так что постепенно и грузинские политики будут отходить от воинственной риторики", – резюмировал политолог.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Вашингтон нашел новую причину для санкционной войны против Москвы

США накажут Россию за поддержку президента Венесуэлы

Накрыли камуфляжем: малайзийский "Боинг" приземлился на засекреченном аэродроме

Лайнер вместе с пассажирами специально замаскировали

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей