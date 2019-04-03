Смерть пулеметчицы обрастает подробностями

Заявления Киева, что военнослужащая Вооруженных сил Украины Яна Червоная погибла при минометном обстреле позиций ВСУ со стороны ополченцев Донбасса, не соответствует действительности. Об этом заявил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

"По поводу минометов – все это вымыслы какие-то. Насколько мне известно, изначально они писали попадание ПТУРа (противотанковая управляемая ракета). Пусть они сначала определятся, чем туда попали", – призвал Басурин.

Порой вооруженным подразделениям ДНР приходится открывать ответный огонь по позициям ВСУ, признал он в интервью НСН. Но происходит это исключительно в оборонительных целях:

"Мы вынужденно стреляем, чтобы погасить те огневые точки, которые стреляют по нам. Поймите, когда стреляют ВСУ, люди гибнут у нас. Мы должны же на это как-то реагировать".

Накануне стало известно, что в Донбассе погибла украинская пулеметчица, известная под позывным "Ведьма". Президент Незалежной Петр Порошенко написал в Facebook, что Яна Червоная была убита "прямым попаданием мины в блиндаж".

Затем канал ТСН передал со ссылкой на командира пулеметчицы, что бой, в котором женщина погибла, длился несколько часов и после около тела Червоной и других военнослужащих были найдены 4 снаряда 120-го и 152-го калибра.

Согласно Минским соглашениям от 2015 г., стороны конфликта в Донбассе должны отвести на расстояние не менее 50 км от линии разграничения всю артиллерию, танки и минометы.

Яна Червоная была активной участницей Майдана в 2014 году. С начала вооруженных действий в Донбассе она добровольно вступила в вооруженное подразделение. Дома ее ждали муж и двое детей 8 и 10 лет.