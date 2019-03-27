F-35 признали бесполезным для НАТО в войне с Россией

В Британии дали совет альянсу, как победить РФ в воздухе

В случае военного конфликта с Россией НАТО не стоит полагаться на истребители F-35, потому что американские самолеты не смогут серьезно повлиять на исход противостояния. Об этом заявил вице-маршал Королевских ВВС Саймон Рошель.

"Если мы думаем, что надо подождать самолета следующего поколения, и это решит все проблемы, я могу категорически заявить, что мы потерпим неудачу, когда произойдет следующий серьезный конфликт",

– цитирует Рошеля Business Insider.

Дело в том, что альянс не может похвастаться суперсовременным авиапарком, и даже через 10 лет 80% самолетов альянса будут не в состоянии сражаться с российскими истребителями. Поэтому вместо поставок F-35 лучше просто взять их технологии – системы разведки и наблюдения – и внедрить в остальные боевые машины НАТО.