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Россию вновь отчитали за "агрессию" в Черном море

Фото: www.globallookpress.com
НАТО собирается усилить военное присутствие в регионе

Москва проводит опасную и враждебную политику в акватории Азовского и Черного морей. Эта ситуация должна оставаться в центре внимания западного блока. Об этом сообщили в Государственном департаменте.

Накануне государственный секретарь США Майк Помпео провел встречи с министрами иностранных дел Румынии и Испании Теодором Мелешкану и Жозепом Боррелем. На переговорах обсуждалась "российская агрессия" в Черном море.

"Они обсудили наше тесное сотрудничество в области безопасности с Румынией, верным союзником по НАТО, выполняющим свои обязательства по оборонным расходам, а также проблемы, стоящие перед НАТО на восточной границе",

– сообщил журналистам заместитель представителя Госдепа Роберт Палладино. Его слова приводятся на сайте ведомства.

Министры также обсудили роль Румынии в укреплении стабильности в Черноморском регионе, где наблюдается "российская агрессия".

Фото: commons.wikimedia.org

Встречи стали прелюдией к расширенному саммиту глав МИД стран, входящих в Североатлантический альянс, которая состоится 3-4 апреля. На мероприятии будет обсуждаться расширение военного присутствия НАТО в Черном море.

На прошлой неделе группа кораблей Второй постоянной военно-морской группы НАТО вошла в Черное море. В составе эскадры – фрегат королевских ВМС Канады "Торонто", испанский фрегат "Санта Мария", эсминец ВМС Нидерландов "Эвертсен", а также турецкий фрегат "Гелиболу".

В НАТО заявили, что эта миссия была давно запланирована и что она не связана с президентскими выборами на Украине. Их главной целью является проведение маневров Sea Shield 2019, передает ТАСС. Три страны блока (Румыния, Болгария, Турция) имеют выход к Черному морю, и НАТО регулярно проводит учения и патрулирование в Черном море с целью поддержания адекватного сдерживания и военной готовности, отметили в штаб-квартире альянса.

В феврале президент Украины Петр Порошенко заявил, что усиление присутствия НАТО в Черном и Азовском морях необходимо из-за агрессивных действий со стороны России. "Мы должны усилить присутствие кораблей НАТО в Черном море", – заявлял он.

Андрей ФИЛАТОВ
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