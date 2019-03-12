Эффект дамбы: у Крымского моста нашли опасность

Переправа уничтожает судоходство, посчитали на Украине

На Украине опять сходят с ума из-за Крымского моста. Там боятся, что он практически угробит все судоходство в Азовском море, поскольку из-за него якобы основные морские пути мелеют. Такое мнение высказал первый замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" Украины Юсуф Куркчи.



По его словам, Крымский мост сродни дамбе, которая стоит между Черным и Азовским морями. Конструкция мешает обмену вод между ними, который создает особую экологию акваторий, связанную с температурой воды, уровнем соли и минералов.

"Если течет река и посередине ее поставить камень, течение изменится? Да. Течение будет идти по бокам, а посередине что? Там будет заиливание. И вот таких вот "камешков" при строительстве моста насовали так, что теперь Крымский мост создает практически эффект дамбы", - заявил Куркчи в статье для издания "Обозреватель".

В результате нарушения водообмена между морями Азов приведет к тому, что морские пути будут заиливаться, что отразится на судоходстве, считает он.

"Основные проходные фарватеры будут мелеть… И уже мы можем говорить о том, что это проблема для всего судоходства в Азовском море, и для России в том числе", – заключил он.

Но как обычно, негативные высказывания украинских политиков редко когда подтверждаются научными фактами. Так, еще на днях специалисты Азово-Черноморского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии изучили влияние Крымского моста на Азовское море и не нашли ничего ужасного, писало РИА "Новости". Наоборот, они отметили снижение загрязнения моря из-за того, что туда стало поступать больше пресной воды из реки Кубань. А с запуском Крымского моста судоходство на Азове стало более упорядоченным, что привело к снижению грязных выбросов.