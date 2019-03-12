Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Эффект дамбы: у Крымского моста нашли опасность

Крымский мост. Фото: most.life
Переправа уничтожает судоходство, посчитали на Украине

На Украине опять сходят с ума из-за Крымского моста. Там боятся, что он практически угробит все судоходство в Азовском море, поскольку из-за него якобы основные морские пути мелеют. Такое мнение высказал первый замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" Украины Юсуф Куркчи.

По его словам, Крымский мост сродни дамбе, которая стоит между Черным и Азовским морями. Конструкция мешает обмену вод между ними, который создает особую экологию акваторий, связанную с температурой воды, уровнем соли и минералов.

"Если течет река и посередине ее поставить камень, течение изменится? Да. Течение будет идти по бокам, а посередине что? Там будет заиливание. И вот таких вот "камешков" при строительстве моста насовали так, что теперь Крымский мост создает практически эффект дамбы", - заявил Куркчи в статье для издания "Обозреватель".

В результате нарушения водообмена между морями Азов приведет к тому, что морские пути будут заиливаться, что отразится на судоходстве, считает он.

"Основные проходные фарватеры будут мелеть… И уже мы можем говорить о том, что это проблема для всего судоходства в Азовском море, и для России в том числе", – заключил он.

Но как обычно, негативные высказывания украинских политиков редко когда подтверждаются научными фактами. Так, еще на днях специалисты Азово-Черноморского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии изучили влияние Крымского моста на Азовское море и не нашли ничего ужасного, писало РИА "Новости". Наоборот, они отметили снижение загрязнения моря из-за того, что туда стало поступать больше пресной воды из реки Кубань. А с запуском Крымского моста судоходство на Азове стало более упорядоченным, что привело к снижению грязных выбросов.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Последние минуты разбившегося "Боинга": как погибали россияне

Трагедия унесла жизни 157 человек

Жить дорого: проклятье Крымского моста изменило жизнь полуострова

Тревогу забили в стремительно нищающей соседней стране

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей