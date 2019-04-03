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НАТО обнаружило расширение Россией контроля в Керченском проливе

Фото: www.globallookpress.com
Альянс намерен разработать план мер противодействия Москве в Черном море

Россия пытается расширить сферу своего влияния в Керченском проливе, что создает проблемы в регионе. Поэтому НАТО намерено оставаться в Черном море и далее, чтобы поддержать своих партнеров. Об этом заявила замгенсека военного блока Роуз Гетемюллер.

"Сейчас ситуация с Керченским проливом, а также содержание под стражей моряков и удержание украинских кораблей, конечно, достаточно проблематичны с нашей точки зрения",

цитирует РИА "Новости" выступление американки на вчерашнем форуме в Вашингтоне.

Гетемюллер утверждает, что Москва "пытается расширить контроль над этим районом", а случившийся инцидент в ноябре 2018-го, когда украинские корабли были арестованы Погранслужбой РФ за незаконное пересечение госграницы, стало "большой проблемой и большим шагом". Американка отметила, что в Североатлантическом альянсе очень внимательно следят за этой ситуацией.

Фото: flickr.com/SHAPE NATO

"Главы МИД в ближайшие дни обсудят и договорятся по пакету мер, направленных на развитие учений и тренировок", – сообщила она, напомнив, что в настоящее время корабли второй постоянной морской группы блока находятся в Черном море, в Поти и Одессе, и готовятся к учениям с Грузией и Украиной.

"НАТО достаточно присутствует в Черном море и мы продолжим там быть для поддержки наших партнеров", – резюмировала Гетемюллер.

Накануне также знатно отметилась постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, пригрозившая России готовностью альянса любым способом обеспечить свободный и безопасный проход кораблей ВМСУ через Керченский пролив. Слова этой американки  в Кремле вызвали недоумение.

"Ситуация с Керченским проливом и судоходством хорошо известна. В соответствии с международным правом, с международными законами позиция России весьма последовательная и тоже хорошо известна", – прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и подчеркнул, что подобная риторика Вашингтона негативно воспринимается в Москве.

В свою очередь замглавы МИД России Александр Грушко считает, что "политика альянса выстраивается вокруг демонизации России", которую используют определенные круги, чтобы "удержать распадающийся западный мир". И все это на фоне 70-летия НАТО. Российский дипломат призвал натовцев "двигаться к деэскалации" напряженности в отношениях РФ и альянса.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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