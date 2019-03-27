Застрявшее из-за Крымского моста судно сняли с мели

Экологическая обстановка в проливе не пострадала

В Керченском проливе спасли потерпевший крушение корабль Maryland с грузом металла.

"Спасатель Демидов" тащит (судно) на якорную стоянку. Там осмотрят и дальше действовать будет по плану судовладельца", –

рассказали РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота. В ведомстве добавили, что сухогруз сняли с мели рано утром, при этом его пришлось частично разгрузить.

Происшествие с судном, следовавшим под флагом Либерии, случилось 13 марта. Так называемое Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины немедленно объявило, что в инциденте виноваты опоры Крымского моста. Построенный Россией транспортный переход якобы препятствует свободному проходу судов из Азовского в Черное море.

В свою очередь, в Росморречфлоте отметили, что причинами ЧП могли стать высокая парусность, а также ошибка судоводителя или лоцмана.