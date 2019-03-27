Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На пляже в Крыму взорвали бомбу

Фото: 82.mchs.gov.ru
Опасный снаряд обнаружили рядом с Феодосией

Фугасную авиационную бомбу весом в полтонны ликвидировали специалисты МЧС в поселке Орджоникидзе.

Дайверы нашли подозрительный предмет в море на диком пляже Двуякорной бухты и сразу же обратились в службу спасения, сообщается на сайте ГУ МЧС по Крыму. 

Пиротехники осмотрели боеприпас и пришли к выводу, что это авиабомба времен Великой Отечественной войны – она находилась на дне моря в 250 м от берега на глубине 4 метра. Взрывоопасный предмет решено было ликвидировать на месте обнаружения. 

Спасатели соблюдали максимальные меры безопасности при проведении взрывных работ: территория была оцеплена, доступ к побережью с моря также был ограничен.

После взрыва специалисты провели повторное погружение и обследовали территорию – иных боеприпасов обнаружено не было.

С начала этого года в районе Двуякорной бухты поселка Орджоникидзе сотрудники Специального морского отряда обезвредили 6 опасных предметов, тротиловый эквивалент которых составил около 800 кг.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Американский генерал рассказал о наступлении РФ на Одессу

Сознание Ходжеса продолжает рождать фантазии одну страшнее другой

Застрявшее из-за Крымского моста судно сняли с мели

Экологическая обстановка в проливе не пострадала

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей