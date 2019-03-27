На пляже в Крыму взорвали бомбу

Опасный снаряд обнаружили рядом с Феодосией

Фугасную авиационную бомбу весом в полтонны ликвидировали специалисты МЧС в поселке Орджоникидзе.

Дайверы нашли подозрительный предмет в море на диком пляже Двуякорной бухты и сразу же обратились в службу спасения, сообщается на сайте ГУ МЧС по Крыму.

Пиротехники осмотрели боеприпас и пришли к выводу, что это авиабомба времен Великой Отечественной войны – она находилась на дне моря в 250 м от берега на глубине 4 метра. Взрывоопасный предмет решено было ликвидировать на месте обнаружения.

Спасатели соблюдали максимальные меры безопасности при проведении взрывных работ: территория была оцеплена, доступ к побережью с моря также был ограничен.

После взрыва специалисты провели повторное погружение и обследовали территорию – иных боеприпасов обнаружено не было.

С начала этого года в районе Двуякорной бухты поселка Орджоникидзе сотрудники Специального морского отряда обезвредили 6 опасных предметов, тротиловый эквивалент которых составил около 800 кг.