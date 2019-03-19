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Западным военным показали атомный крейсер "Борей"

Фото: mil.ru
Субмарина станет основной подводных сил РФ на десятилетия

Министерство обороны РФ в честь отмечаемого сегодня Дня моряка-подводника опубликовало видео испытаний подводного ракетоносца типа "Борей". Ролик размещен на сайте телеканала "Звезда".

На кадрах видно, как экипаж готовится к отплытию. Затем показано передвижение субмарины у поверхности на полном ходу. Видео предназначено не только для российских зрителей, но и для американских экспертов, которые в последние месяцы пытаются представить себе, что случится, если "Борей" нанесет ядерный удар по США.

Подлодки типа "Борей" и "Ясень" играют важнейшую роль в становлении новых подводных военно-морских сил РФ, которые сейчас находятся в активной фазе развития, заявил главком ВМФ адмирал Владимир Королев, комментируя испытания.

"Эти лодки составят основу подводных сил и отвечают самым современным требованиям к таким качествам, как скрытность, маневренность и вооруженность",

– заявил адмирал.

В декабре американский портал We Are The Mighty смоделировал последствия удара российского подводного крейсера типа "Борей" ракетами с ядерными боеголовками по Соединенным Штатам. Эксперты издания пришли к выводу, что подводная лодка "Юрий Долгорукий", оснащенная 16 крылатыми ракетами "Булава", теоретически способна уничтожить десятки американских городов. Дальность полета ракет составляет свыше 9 тыс. км: даже находясь к западу от Гавайев, российская субмарина может атаковать Нью-Йорк.

Американцы сравнили лодки проекта "Борей" с "разрушительным и смертоносным" монстром, поднимающимся из глубин Мексиканского залива – этот район они назвали самым выгодным для России для удара по США.

Серия атомных подводных крейсеров четвертого поколения проекта "Борей" и "Борей-А" станет основой морских стратегических ядерных сил нашей страны на ближайшие десятилетия. До 2020 г. ВМФ России планирует принять на вооружение восемь подлодок этого типа.

Длина крейсера составляет 170 м, ширина – 13,5 м, подводное водоизмещение – 24 тыс. тонн. АПЛ могут нести до 16 межконтинентальных баллистических ракет морского базирования Р-30 "Булава-30".

Андрей ФИЛАТОВ
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