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США отложили ввод "Посейдона" в строй

Кадр youtube.com
Подводные беспилотники РФ будут готовы еще не скоро, успокаивает сограждан американская разведка

Атомные беспилотные аппараты, которые должны стать грозным оружием подводных сил РФ, поступят на вооружение лишь в конце следующего десятилетия. Такие данные передали журналистам представители разведывательных служб США.

По сведениям телеканала CNBC, "Посейдоны" будут готовы к вводу в строй не раньше 2027 года. Это временно облегчает американцам задачу по удержанию подводного паритета, ведь командование американской армии и флота ранее не раз заявляло о том, что Пентагон в обозримом будущем не будет располагать ни средствами борьбы с подобными аппаратами, ни своими собственными аналогами "Посейдона".

"Речь идет о российской подлодке, которую трудно засечь и которая выпускает дрон с ядерной боеголовкой, по которому трудно попасть. Русские сильно надеются воспользоваться работающей на ядерной энергии автономной подводной машиной с ядерным оружием в качестве ответной меры на удар, если во время войны их лишат возможности пуска ядерного оружия времен СССР",

– рассказал об оружии один из собеседников телеканала.

Фото: pixabay.com

Озвученные американцами сроки ввода "Посейдона" в строй сильно отличаются от тех, что были заявлены Министерством обороны РФ. В конце прошлого месяца стало известно, что первый носитель беспилотника "Посейдон" – атомная подводная лодка "Белгород" проекта 09852 – будет спущена на воду во втором квартале 2019 года. После окончания заводских и ходовых испытаний к декабрю нынешнего года "Белгород" с шестью "Посейдонами" на борту встанет на боевое дежурство.

Мощью "Посейдона" обеспокоены не только американские военные эксперты, но и гражданское население. Не исключено, что разведывательное сообщество сознательно распространило по местным телеканалам дезинформацию о сроках принятия российского подводного дрона на вооружение, чтобы погасить панические настроения в обществе.

О разработке перспективного атомного беспилотника "Посейдон" президент РФ Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в прошлом году. По словам главы государства, такие беспилотные аппараты могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

Андрей ФИЛАТОВ
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