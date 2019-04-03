Ядерный беспилотник перевернет представление о боевых действиях на море

Атомная подводная лодка проекта 09852 "Белгород", спуск на воду которой ожидается в этом году, станет самой продвинутой субмариной во всем мировом подводном флоте. Превосходство будет достигнуто благодаря беспилотному аппарату "Посейдон". К такому выводу пришли эксперты издания "Военное обозрение".

Сочетание "Белгорода" с "Посейдоном" начнет новую страницу в истории подводного флота. Дело в том, что противостоять им современные и перспективные средства противолодочной борьбы будут не в состоянии.

"Одно из преимуществ такого рода вооружения состоит в его способности действовать на глубинах, которые являются запредельными для обычных подлодок. Поэтому существующая противолодочная тактика априори является перечеркнутой "Посейдоном". Можно начинать если не переписывать, то дорабатывать учебные пособия по деятельности противолодочного характера",

– отмечается в материале.

"Белгород" сможет опускаться на глубину до 500 метров. Когда оба проекта находились в стадии разработки и характеристики "Посейдона" еще были неизвестны, новейшая субмарина разрабатывалась как атомный подводный крейсер, работающий на предельных глубинах с технологией малой заметности, передает "Царьград".

"Посейдон" закончили первым, и он оказался не только способен к высокоглубинным маневрам, но и к межконтинентальной дальности поражения цели. В итоге новый комплекс вооружения обладает всеми преимуществами, актуальными для подлодок. Он не имеет конкурентов или аналогов.

Подводный ядерный беспилотник умеет передвигаться быстрее любой современной подлодки: он развивает скорость до 200 км/ч на глубинах до 1 км.

Для стран НАТО "Посейдоны" стали головной болью. Чтобы хоть как-то им противостоять, другие страны пытаются увеличить спектр возможностей оборудования по обнаружению подводных объектов. Западные конструкторы сосредоточились на попытках создать инструменты, нарушающие работу программной части беспилотника. Но пока что все подобные проекты терпят неудачу.

О разработке перспективного атомного беспилотника "Посейдон" президент РФ Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в прошлом году. По словам главы государства, такие беспилотные аппараты могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.