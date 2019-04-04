Дуэль российских подлодок попала на видео

Командир поднял экипаж по сигналу "Боевая тревога"

Телеканал Минобороны "Звезда" опубликовал видео торпедной дуэли атомных подлодок "Александр Невский" и "Рязань", которая состоялась накануне. Первая принадлежит к проекту "Борей", вторая – советская "Кальмар", спущенная на воду в 1982-м, однако до сих пор находящаяся в строю.

В видеоролике, в основном показана лодка "Александр Невский" и ее экипаж, который и обнаруживает "вражескую" подлодку. Она появляется на 29 секунде – "Кальмар" легко читается по характерному горбу, в котором спрятаны ракеты. Экипаж "Рязани" после того, как был атакован, совершил маневр уклонения от торпеды и провел контратаку.