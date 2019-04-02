Отечественный флот провел учения на Камчатке

Атомные подводные крейсеры К-550 "Александр Невский" и К-44 "Рязань" устроили схватку в акватории близ Камчатского полуострова. Об этом рассказали в Восточном военном округе (ВВО) по Тихоокеанскому флоту (ТОФ).

Во время учений перед экипажем "Александра Невского" стояла задача выследить условного противника, роль которого играла "Рязань", занять удобную позицию для стрельбы и нанести торпедный удар. После этого нужно было уклониться от ответной атаки "Рязани", выполнив специальный маневр после залпа.

"В свою очередь, экипаж атомного подводного крейсера "Рязань" после того, как был атакован, выполнил контратаку и провёл манёвр уклонения от торпеды", – сказали РИА "Новости " в пресс-службе ВВО ТОФ.

И "Александр Невский", и "Рязань" находились в равных боевых условиях, чтобы у обоих экипажей были равные шансы на победу.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) К-550 "Александр Невский" относится четвертого поколения. Корабль оснащен торпедными аппаратами калибра 533 мм, торпедоракетами и крылатыми ракетами, а также баллистической ракетой "Булава".

К-44 "Рязань" представляет второе поколение РПКСН. Подлодка вооружен торпедами калибра 4533 мм и 2400 мм, а также 16 пусковыми установками баллистических ракет Р-29Р.