Но большее удивление вызывает утилизация подлодок

Россия, испытывая острый дефицит в кораблях дальней морской зоны, отправляет в утиль сразу два атомных крейсера проекта 1144 "Орлан" и пять атомных подлодок.

Как пишет газета "Известия", ссылаясь на источники в военном ведомстве, утилизацию планируют завершить до конца 2021 года. Самым сенсационным издание считает уничтожение двух тяжелых атомных ракетных крейсеров "Адмирал Ушаков" и "Адмирал Лазарев". Однако на самом деле, судьба этих кораблей, спущенных на воду в конце 70-х – начале 80-х была давно известна. Равно, как и "Кальмаров" К-223 "Подольск" и К-211 "Петропавловск-Камчатский", имя которой уже унаследовала "Варшавянка" Б-274.

А вот то, что списывают "Щуку" Б-414 "Даниил Московский" и "Святого Георгий Победоносца", находящегося в резерве, стало сюрпризом. Хотя слухи об утилизации последней начали ходить еще в начале прошлого года.

Подлодки проекта 671РТМ(К) "Щука", к которому принадлежит "Даниил Московский", получились очень удачными. По относительно небольшому уровню шума они приближались к американским "Лос-Анджелес", за что в США "Щуку" уважительно называли "Черный принц".

29 февраля 1996 года произошел случай, как нельзя лучше характеризующий эту подводную лодку. Во время совместных учений с НАТО, а тогда это было возможно, корабли альянса возвращались домой после успешного выполнения задания по обнаружению подлодок условного противника. Неожиданно на связь с кораблями вышел экипаж не обнаруженной российской подлодки и попросил о помощи.



Оказалось, что у одного из членов экипажа случился острый приступ аппендицита, и без срочной медпомощи он бы просто погиб. Лодка всплыла прямо в строю кораблей НАТО, и больного подводника доставили на британский эсминец "Глазго", а оттуда вертолетом – в госпиталь. Это была К-448 "Тамбов" проекта 671РТМ. Кстати, сейчас она в строю и проходит модернизацию.

Конкретно с "Даниилом Московским", которого собираются отправить "под нож", произошла другая интересная история. 18 ноября 2012 года лодка пришла на помощь терпящему бедствие экипажу рыболовного судна "Рыбачий", который терпел бедствие в Баренцевом море.

Вот так, лодка, построенная нести смерть и разрушение, спасла человеческие жизни. История не менее красивая, чем с К-448.

Ранее 6 сентября 2006 года на "Данииле Московском" произошел пожар в электромеханическом отсеке. Два человека отравились угарным газом. Это было первое ЧП с жертвами на "Черном принце". Возможно, этот инцидент как-то отразился на будущем конкретно этой лодки, но с уверенностью об этом говорить нельзя.

Что касается стратега "Кальмара" К-433 "Святой Георгий Победоносец", то с утилизацией этой лодки, у России останется только один атомоход этого типа "Рязань".

Послужной список К-433 велик, в "биографии" – удачные походы и посещение лодки первыми лицами государства. Только в октябре 2016 года субмарина успешно запустила ракету из Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области, зато получила приз главкома ВМФ среди ракетных подводных лодок стратегического назначения. И такую лодку в утиль.



"Кальмары" должны полностью заменить новые "Бореи", однако пока субмарин этого типа не так много – всего три в строю. Но до конца 2021 года планируется передать флоту еще пять. Только этим можно объяснить утилизацию заслуженной К-433.

Что касается атомных крейсеров, то как раз с ними ситуация понятная. "Адмирал Лазарев" находится в отстое с 1999 года и давно небоеспособен. Разговоры о его модернизации были. Но так и остались разговорами.

"Адмирал Ушаков" выведен из состава флота в 2002 года и давно ожидает утилизации. В 2012 году корабль попытались спасти. Ветераны крейсера написали письмо Дмитрию Рогозину, который занимал тогда пост заместителя председателя Правительства РФ, с просьбой спасти корабль. Ответ был такой – крейсер возвращен в состав флота и ожидает модернизации. Однако у специалистов завода "Звездочка" было другое мнение: проще построить новый, чем модернизировать этот. В августе 2015 было принято окончательное решение об утилизации крейсера.