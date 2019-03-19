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Назарбаев покидает пост президента

Нурсултан Назарбаев. Фото: www.globallookpress.com
Бессменный руководитель Казахстана сделал важное заявление

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о сложении полномочий главы государства с 20 марта. Об этом сегодня сообщает ТАСС со ссылкой на его обращение к народу Республики.

"Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента", - сказал 78-летний политик в обращении к нации, которое транслировалось в эфире республиканских телеканалов.

"Мы с вами все сделали вместе, казахстанцы. Вы меня поддерживали на всех выборах. Это счастье быть президентом такой страны. Я служил вам верой и правдой. Благодаря вам, я стал президентом", – цитирует Назарбаева портал Zakon.kz.

Уходящий президент добавил, что останется председателем Совбеза Казахстана.

Отметим, что у руля нового постсоветского государства Нурсултан Абишевич был с 24 апреля 1990 года, а в 2015-ом его переизбрали на пятый срок.

Как сообщает РИА "Новости", обязанности президента Казахстана до выборов главы государства возложены на спикер сената парламента Касым-Жомарта Токаева.

Елена УСОВА
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