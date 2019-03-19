Назарбаев застал врасплох Матвиенко

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Уход Нурсултана Назарбаева с поста президента Казахстана
стал полной неожиданностью для спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, а
также для жителей Оренбургской области.
Матвиенко проводила совещание в областной администрации региона, когда стало известно о добровольной отставке Назарбаева.
"Это такая серьёзная, неожиданная новость, особенно для Оренбургской области, которая находится на границе с Казахстаном",
– цитирует Матвиенко Life.ru.
Нурсултан Назарбаев сложил c себя полномочия президента Казахстана после почти 30-летнего правления. Во время специального обращения к нации 78-летний глава государства заявил, что для него было счастьем руководить такой страной как Казахстан, и он "служил верой и правдой".
"Как основатель независимого казахстанского государства вижу свою задачу в обеспечении прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат проводимые в стране преобразования", – цитирует Назарбаева "Пятый канал".
Перед тем, как объявить о своем уходе, Назарбаев поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков сообщил, что разговор состоялся еще днем, передает URA.RU. О чем именно говорил на тот момент еще глава Казахстана со своим российским коллегой, неизвестно.
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