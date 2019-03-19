Доллар взлетел после ухода Назарбаева

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В Казахстане после заявления президента Нурсултана Назарбаева о том, что он покидает свой пост, упала национальная валюта.
По сообщению "Интерфакса", в некоторых обменных пунктах прекратили продажу долларов США из-за ажиотажного спроса. Так, если в 21:30 по астанинскому времени (18:30 мкв) доллар стоил 378,5 казахстанских тенге, то к 22 часам "зеленые" выросли до 385 тенге за доллар. На торгах Казахстанской фондовой биржи за один доллар давали 376,4 тенге.
Нурсултан Назарбаев подписал указ о сложении своих полномочий 19 марта. С 20 марта и до президентских выборов обязанности главы государства будет исполнять спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.
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