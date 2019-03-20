Новый президент Казахстана вступил в должность

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Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана. Перед этим состоялась церемония принесения присяги.
"Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан", – цитирует политика РИА "Новости".
Токаев также предложить увековечить память экс-президента страны Нурсултана Назарбаева и переименовать столицу Астану в Нурсултан.
"Наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан", – добавил он.
Напомним, Нурсултан Назарбаев 19 марта заявил о прекращении своих полномочий в качестве президента страны.
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