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Новый президент Казахстана вступил в должность

Фото: www.globallookpress.com
Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу республики

Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана. Перед этим состоялась церемония принесения присяги.

"Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан", – цитирует политика РИА "Новости".

Токаев также предложить увековечить память экс-президента страны Нурсултана Назарбаева и переименовать столицу Астану в Нурсултан.

"Наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан", – добавил он.

Напомним, Нурсултан Назарбаев 19 марта заявил о прекращении своих полномочий в качестве президента страны.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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