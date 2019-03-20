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Прощай, Отец: Назарбаев ушел в отставку после разговора с Путиным

Нурсултан Назарбаев. Фото Валентина Черединцева /Фотохроника ТАСС Нурсултан Назарбаев. Фото Анатолия Устиненко (ИТАР-ТАСС) Нурсултан Назарбаев. Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир Бахуревич
Нурсултан Назарбаев. Фото: Юрий Лизунов и Александр Чумичев /ИТАР-ТАСС Нурсултан Назарбаев. Фото: Кузьмин Валентин/Фотохроника ТАСС Нурсултан Назарбаев. Фото: www.globallookpress.com Нурсултан Назарбаев. Фото: www.globallookpress.com +2
продолжениеСтолицу Казахстана переименовали
Казахи встретили первый день с новым лидером

Казахстан переживает сегодня исторический момент. В среду, 20 марта, официально прекращены полномочия бессменного президента страны Нурсултана Назарбаева, который возглавлял государство с момента его основания в 1990 году. Он принял решение лично, обсудив его с главой РФ Владимиром Путиным, сообщили пресс-служба президента Республики. 

"Есть все основания сказать "спасибо" за совместную работу, пожелать ему здоровья и успехов", – сказал Путин во время встречи с правительством, передает Тelegram-канал LIFE SHOT.

Итоги своего почти 30-летнего правления Назарбаев подвел в специальном телеобращении к нации. По его словам, распад Советского Союза вверг Республику в хаос и "душевную смуту". Страна осталась у разбитого корыта – не осталось ни политической системы, ни экономики. Для казахстанских властей это стало настоящим вызовом, и они его приняли.

"Нашей триединой задачей стало построение рыночной экономики, демонтаж тоталитарной идеологической системы и модернизация всех институтов общества. И это мы делали во имя создания современного демократического государства – Республики Казахстан", – сказал Назарбаев в своем последнем выступлении в качестве президента.

Акцент был сделан на прежде всего на улучшении уровня жизни казахстанцев, а затем уже строительстве демократических институтов. При этом власти стремились модернизировать экономику с тем, чтобы уйти от аграрной модели к индустриальной с ориентацией на общую урбанизацию регионов. Символом такой политики стала Астана: небольшой городок с населением 200 тысяч человек фактически переродился в столицу, гигантский передовой центр и особую экономическую зону. Сегодня Астана как "осязаемое олицетворение всех достижений и побед" Казахстана, по словам Назарбаева, представляет собой сердце Астанинской агломерации, где сосредоточены важные политические органы, деловые центры и научно-образовательные учреждения. Недаром в 2017 г. городу дали возможность принять международную выставку Expo, которая символизирует индустриализацию.

Нурсултан Назарбаев. Фото: Кузьмин Валентин/Фотохроника ТАСС

При Назарбаеве государство активно искало возможности экономического партнерства с развитыми странами, привлекало к себе крупные западные компании, и со временем в Казахстан пришли такие известные корпорации, как Chevrolet, LG, Samsung, Bosch, Panasonic. А рядом с Алма-Атой появилась даже региональная штаб-квартира одной из крупнейших транснациональных компаний Microsoft.

Нурсултан Назарбаев. Фото: Юрий Лизунов и Александр Чумичев /ИТАР-ТАСС

Тем не менее бюджет страны продолжал пополняться в основном за счет доходов от продажи ресурсов, в первую очередь энергоносителей и минеральных ископаемых, а также экспорта зерна. Понимая уязвимость такой модели экономики, Назарбаев и его команда искали возможности диверсифицировать доходы страны, делая ставку на научно-технический прогресс, на интеллектуальное развитие молодого поколения. Еще в 1990-х гг. правительство начало усиленно развивать систему образования, которая на тот момент стремительно деградировала. Вкладывались деньги в строительство учреждений, привлекались иностранные организации для внедрения передового опыта. Пока, несмотря на относительные успехи, по качеству образования Казахстан заметно отстает от ряда стран с аналогичным уровнем экономического развития, в частности России и Турции.

Нурсултан Назарбаев. Фото: www.globallookpress.com

Стоит признать, что уход Назарбаева нельзя назвать триумфальным для него, ибо решение было озвучено на фоне экономических проблем, которые переживала страна последние годы из-за падений цен на нефть. Казахстанцы, как и россияне, в 2014 г. пережили девальвацию национальной валюты. Правда, в отличие от рубля, казахстанский тенге подешевел к доллару не так сильно. До наступления "черного августа" 2015 г. "американец" стоил 188 тенге, после – 255. Как и рубль, сегодня тенге имеет плавающий курс.

Но что бы там ни было с тенге, курс самой страны остается неизменным. На смену Назарбаеву пришел преемник Касым-Жомарт Токаев, который до этого возглавлял Сенат парламента. Новый глава принес присягу народу и пообещал придерживаться курса Елбасы. По словам второго президента Казахстана, его предшественник был "выдающимся реформатором", который сделал страну "передовым государством", сумел привлечь в экономику $300 млрд иностранных инвестиций, а его реформы "стали символом мудрой государственной политики".

"Разработанная Елбасы модель мира и общественного согласия получила мировое признание как эталон гармоничного развития общества", – сказал Токаев после церемонии принесения присяги, передает Kazakhstan Today.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: commons.wikimedia.org

В знак огромного уважения преемник пообещал переименовать в честь Назарбаева Астану. Теперь город, символизирующий успехи страны при первом президенте, будет носить его имя Нурсултан, передает Kazakhstan Today.

О продолжении прежней политики по повышению уровня жизни людей также заявили правительство и Нацбанк страны. В совместном заявлении перечислены главные цели: сохранение низкой инфляции (4-6%), экономический рост (минимум 3,8%) и поддержание стабильности.

Нурсултан Назарбаев. Фото: www.globallookpress.com

Будущее самого Назарбаева тоже видится ясным – он останется во главе Совета безопасности, председателем правящей партии "Нур Отан" и членом Конституционного совета. И самое главное, он продолжит носить титул "Елбасы". За перспективы членов его семьи тоже можно не беспокоиться. Так, старшая дочь Дарига, видимо, займет освободившееся место спикера парламента – эту должность ей предложил сам Токаев, пишет ТАСС. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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