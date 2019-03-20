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Столицу Казахстана переименовали

Астана исчезнет с карты

Парламент Казахстана утвердил в среду, 20 марта, сразу в двух чтениях поправки в конституцию, касающиеся названия столицы. По предложению нового президента страны Касым-Жомарта Токаева, Астану переименуют в Нурсултан – в честь первого президента Нурсултана Назарбаева.

"Принято историческое решение", – заявил спикер мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Нурлан Нигматулин, передает РИА "Новости".

Нурсултан Назарбаев заявил о своей отставке во вторник, 19 марта. Он возглавлял государство с момента его основания в 1990 году.

Фоторепортаж
Прощай, Отец: Назарбаев ушел в отставку после разговора с Путиным
Нурсултан Назарбаев. Фото Валентина Черединцева /Фотохроника ТАСС Нурсултан Назарбаев. Фото Анатолия Устиненко (ИТАР-ТАСС) Нурсултан Назарбаев. Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир Бахуревич
Нурсултан Назарбаев. Фото: Юрий Лизунов и Александр Чумичев /ИТАР-ТАСС Нурсултан Назарбаев. Фото: Кузьмин Валентин/Фотохроника ТАСС Нурсултан Назарбаев. Фото: www.globallookpress.com Нурсултан Назарбаев. Фото: www.globallookpress.com +2
Николай ВИКТОРОВ
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