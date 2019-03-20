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В России началась массовая смена губернаторов

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Выборы новых руководителей регионов пройдут осенью

Обязанности главы Калмыкии временно будет исполнять Бату Хасиков – чемпион по кикбоксингу, до этого занимавший пост советника руководителя Федерального агентства по делам молодежи. Президент Владимир Путин уже встретился с Хасиковым в среду, 20 марта, в Кремле.

Ранее президент принял отставку Алексея Орлова, руководившего Калмыкией с 2010 г., сообщается на сайте главы государства.

В среду же утвердительная резолюция была поставлена на прошении об отставке главы республики Алтай Александра Бердникова. Его место временно занял руководитель "ГЛОНАСС" Олег Хорохордин.

Владимир Путин и Олег Хорохордин. Фото: kremlin.ru

Эти кадровые перестановки продолжили череду увольнений и назначений, начавшуюся накануне. Во вторник, 19 марта, в отставку ушел губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Врио назначен уроженец области замглавы Минэнерго Алексей Текслер.

СМИ также сообщали о намерении покинуть пост главы Мурманской области Марины Ковтун, но эта информация пока не подтверждена.

Не исключено, что в ближайшее время станет известно и о других отставках глав регионов. Так, "Ведомости" написали, что под вопросом губернатор Оренбургской области Юрий Берга и еще несколько кандидатур.

Избрание новых руководителей регионов состоится в единый день голосования, 8 сентября 2019 года.

Николай ВИКТОРОВ
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