Глава Республики Алтай ушел в отставку

Бердников уверяет, что решение принял самостоятельно

Руководитель Республики Алтай Александр Бердников объявил о своей отставке в среду, 20 марта. Он подчеркнул, что его не уволили, а он сам решил сложить полномочия после 13 лет работы в этой должности.

"В связи с окончанием срока моих полномочий на посту Главы Республики Алтай и переходом на другую работу мною подано заявление президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о добровольной досрочной отставке с этой должности", – написал он в Facebook.

Бердников поблагодарил избирателей за поддержку, которую они оказали ему на выборах в 2014 году.

Ранее в отставку ушел губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Исполнять его обязанности будет Алексей Текслер, прежде являвшийся заместителем главы министерства энергетики.