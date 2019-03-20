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Глава Республики Алтай ушел в отставку

Бердников уверяет, что решение принял самостоятельно

Руководитель Республики Алтай Александр Бердников объявил о своей отставке в среду, 20 марта. Он подчеркнул, что его не уволили, а он сам решил сложить полномочия после 13 лет работы в этой должности.

"В связи с окончанием срока моих полномочий на посту Главы Республики Алтай и переходом на другую работу мною подано заявление президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о добровольной досрочной отставке с этой должности", – написал он в Facebook. 

Бердников поблагодарил избирателей за поддержку, которую они оказали ему на выборах в 2014 году.

Ранее в отставку ушел губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Исполнять его обязанности будет Алексей Текслер, прежде являвшийся заместителем главы министерства энергетики.

Николай ВИКТОРОВ
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