Глава Челябинской области прокомментировал свою отставку на фоне скандала

Губернатор региона оставил должность добровольно

Руководитель Челябинской области Борис Дубровский, занимавший этот пост с 2014 г., высказался о своем решении покинуть его.

Дубровский отметил, что он покинул пост по собственной инициативе.

"Это мое личное решение. Уверен, что поступаю правильно. Челябинская область – замечательный регион, и я счастлив, что имел возможность вложить свой труд на благо нашего края", – говорится в обращении Дубровского, опубликованном на сайте губернатора.

Информация о скорой отставке Дубровского появилась после того, как он прибыл в Москву на совещание по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС, отмечает "ФедералПресс". Визит прошел на фоне решения ФАС о том, что Дубровский причастен к антимонопольным нарушениям в регионе.