Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Названа причина экономического отставания России

Фото: www.globallookpress.com
Рост налогов, дешевая нефть и санкции доведут нашу страну до рецессии

В наступившем году российскую экономику ждут тяжелые испытания. Всемирный банк пересмотрел в сторону понижения свой прогноз по росту ВВП, а ряд экспертов не исключают возникновения рецессии. Это происходит оттого, что РФ по-прежнему зависима от экспорта углеводородов и общей геополитической обстановки в мире.

В 2018 г. рост российской экономики ускорился несмотря на санкции. По данным Всемирного банка, он составил 1,6%. Для сравнения – в 2017 г. ВВП России вырос на 1,5%, а в 2016-м упал на 0,3%. Основным фактором роста экономики, по оценкам аналитиков, стали растущие цены на нефть, говорится в материале, напечатанном в немецкой газете Handelsblatt.

По теме

Но ожидания на 2019 г. – довольно сдержанные. В опубликованном в самом начале года докладе Всемирного банка "Глобальные экономические перспективы омрачаются" (Global Economic Prospects Darkening Skies) прогноз по росту экономики РФ скорректирован с 1,8 до 1,5%. Это гораздо ниже общего роста мировой экономики, прогноз по которому также был уменьшен с 3 до 2,9%. Из пяти стран БРИКС Россия опережает лишь ЮАР (там ожидают роста в 1,3%).

На 2020-2021 гг. Всемирный банк также предсказал Москве рост менее чем на 2%, хотя российские власти рассчитывали на более обнадеживающие цифры (президент Владимир Путин говорил о росте экономики на 3% к 2021 году). Прогноз экспертов в обоих случаях составил 1,8%.

В связи с наметившимся трендом на снижение нефтяных котировок особенно трудным для России будет первый квартал 2019 года. "Свою роль играют и опасения перед новыми санкциями вкупе с внутренними факторами, тормозящими экономический рост. Повышение НДС и негибкая кредитная политика российского Центробанка, борющегося с инфляционным давлением, еще больше снизят покупательную способность населения", – отмечает автор публикации Андре Баллин.

Члены российского правительства и местные эксперты настроены еще более пессимистично, чем аналитики Всемирного банка. Так, министр экономики Максим Орешкин рассчитывает, что в 2019 г. рост ВВП составит всего около 1,3%. Глава Счетной палаты, экс-министр финансов Алексей Кудрин предупредил, что в 2019 г. рост может не достигнуть даже 1%.

Главный экономист консалтинговой компании ПФ "Капитал" Евгений Надоршин также ожидает в этом году роста порядка 1%. "Велика вероятность, что в начале года начнется рецессия. В лучшем случае у нас будет нулевой рост", – указал он.

Директор Института стратегического анализа Игорь Николаев также исходит из нулевого роста, поскольку количество отрицательных факторов превышает количество положительных. В частности, он указал на ситуацию на нефтяном рынке, а также на увеличение налоговой нагрузки.

Того же мнения придерживается и заместитель главы правления "Альфа-Банка" Олег Сысуев. "Роста ВВП ожидать не приходится – для этого просто нет предпосылок", – говорит топ-менеджер. По его словам, если экономика и вырастет по итогам года, то лишь на десятые доли процента.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Киев потребовал заткнуть рот российским дипломатам в Крыму

В Незалежной ищут новые способы насолить соседям

Украина втихаря готовит к расторжению десятки договоров с РФ

Киев делает "аналитический анализ" своих шагов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей