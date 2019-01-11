Названа причина экономического отставания России

Рост налогов, дешевая нефть и санкции доведут нашу страну до рецессии

В наступившем году российскую экономику ждут тяжелые испытания. Всемирный банк пересмотрел в сторону понижения свой прогноз по росту ВВП, а ряд экспертов не исключают возникновения рецессии. Это происходит оттого, что РФ по-прежнему зависима от экспорта углеводородов и общей геополитической обстановки в мире.



В 2018 г. рост российской экономики ускорился несмотря на санкции. По данным Всемирного банка, он составил 1,6%. Для сравнения – в 2017 г. ВВП России вырос на 1,5%, а в 2016-м упал на 0,3%. Основным фактором роста экономики, по оценкам аналитиков, стали растущие цены на нефть, говорится в материале, напечатанном в немецкой газете Handelsblatt.

Но ожидания на 2019 г. – довольно сдержанные. В опубликованном в самом начале года докладе Всемирного банка "Глобальные экономические перспективы омрачаются" (Global Economic Prospects Darkening Skies) прогноз по росту экономики РФ скорректирован с 1,8 до 1,5%. Это гораздо ниже общего роста мировой экономики, прогноз по которому также был уменьшен с 3 до 2,9%. Из пяти стран БРИКС Россия опережает лишь ЮАР (там ожидают роста в 1,3%).

На 2020-2021 гг. Всемирный банк также предсказал Москве рост менее чем на 2%, хотя российские власти рассчитывали на более обнадеживающие цифры (президент Владимир Путин говорил о росте экономики на 3% к 2021 году). Прогноз экспертов в обоих случаях составил 1,8%.

В связи с наметившимся трендом на снижение нефтяных котировок особенно трудным для России будет первый квартал 2019 года. "Свою роль играют и опасения перед новыми санкциями вкупе с внутренними факторами, тормозящими экономический рост. Повышение НДС и негибкая кредитная политика российского Центробанка, борющегося с инфляционным давлением, еще больше снизят покупательную способность населения", – отмечает автор публикации Андре Баллин.

Члены российского правительства и местные эксперты настроены еще более пессимистично, чем аналитики Всемирного банка. Так, министр экономики Максим Орешкин рассчитывает, что в 2019 г. рост ВВП составит всего около 1,3%. Глава Счетной палаты, экс-министр финансов Алексей Кудрин предупредил, что в 2019 г. рост может не достигнуть даже 1%.

Главный экономист консалтинговой компании ПФ "Капитал" Евгений Надоршин также ожидает в этом году роста порядка 1%. "Велика вероятность, что в начале года начнется рецессия. В лучшем случае у нас будет нулевой рост", – указал он.

Директор Института стратегического анализа Игорь Николаев также исходит из нулевого роста, поскольку количество отрицательных факторов превышает количество положительных. В частности, он указал на ситуацию на нефтяном рынке, а также на увеличение налоговой нагрузки.

Того же мнения придерживается и заместитель главы правления "Альфа-Банка" Олег Сысуев. "Роста ВВП ожидать не приходится – для этого просто нет предпосылок", – говорит топ-менеджер. По его словам, если экономика и вырастет по итогам года, то лишь на десятые доли процента.