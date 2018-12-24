Россиян ждут проблемы сразу после праздников

Население пройдет проверку на прочность

Главное – пережить начало следующего года. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Он признал, что сразу после новогодних каникул страна столкнется с массой негативных факторов.

"Это и непростая глобальная ситуация, волатильность на сырьевых рынках, снижение спроса на российскую экспортную продукцию в целом из-за замедления глобальной экономики", – перечислил Орешкин в эфире телеканала "Россия 24".

Плюс внутренние сложности, к которым россиянам придется адаптироваться: "Повышение НДС, который отъест часть потребительского спроса. Политика ЦБ по сдерживанию возможных рисков усиления инфляционного давления тоже будет сдерживающим образом влиять на экономическую динамику, на кредитование в начале 2019 года", – признал Орешкин.

Но если страна выдержит трудности в начале года, то с лета все нормализуется, обещает министр. Второе полугодие 2019 г. в МЭР ожидают "более позитивным". В частности, рост ВВП по итогам года прогнозируется на уровне 1,3%.

Ранее глава МЭР заявлял, что инфляция в 2019 г. не превысит 5%.