На российской экономике поставили крест

Аналитики опустили ее на самое дно

Наша страна сейчас переживает не лучшие времена. Однако и на светлое будущие надежды нет.

Мрачные картины экономике РФ рисуют американские эксперты. По их словам, она достигла финальной стадии цикла и сейчас катится вниз.

Но далеко не все страны постигнет такая участь. Кроме России, на краю пропасти застряли Мексика и ЮАР. Но если первые две находятся в начале конца, то последнюю экономисты признали совершенно безнадежной.

В менее плачевной ситуации оказались США, Китай, Канада и Австралия, хотя тоже переживают стадию спада. А вот Индия, Великобритания и Япония еще имеют шанс на спасение. В начале пути – Бразилия.

Экономические циклы и факторы, провоцирующие те или иные стадии, расписали аналитики инвестиционной компании Vanguard. Они спрогнозировали ситуацию в мировой экономике на следующий год.

"По мере того, как мировая экономика продолжает расти десятый год подряд, увеличиваются опасения насчет неизбежности скорого спада. Сразу несколько факторов указывают на то, что он наступит уже в 2019 году. Наиболее вероятный сценарий – замедление глобального роста, во главе которого встанут США и Китай", – говорится в исследовании.

В основе экономических циклов лежит чередование роста и спада. Перепроизводство, низкий спрос, падение цен, рост ставки ФРС США и налоговая реформа заокеанской страны вместе с торговой войной с Поднебесной, – все это выступает катализатором краха.