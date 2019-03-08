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США выдворят Россию из Арктики нечестными действиями

Фото: www.globallookpress.com
Американцы надеются, что всевозможные уловки помогут им получить контроль над регионом

США начали активно работать над тем, чтобы сократить отставание от России в гонке за Арктику, так как поняли, что проигрывают. Однако, по словам эксперта Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина, у американцев ничего не получится.

Вашингтон пытается снизить влияние Москвы на этот регион, чтобы вернуть себе прочное положение. Американцы стягивают силы НАТО и заставляют их идти на Арктику, чтобы они проложили им путь. Более того, США создают "атмосферу выдавливания" России в информационном пространстве.

"Они вдруг осознали, что оказались на обочине этой счастливой дороги жизни в Арктику, а там, впереди, находится Россия. Стали льды отступать, и вдруг кладовая планеты открывает свои запасы. А Соединенные Штаты Америки не у дел",

заявил эксперт телеканалу "Звезда".

Фото: www.globallookpress.com

Тем не менее США не удастся конкурировать с Россией в этом вопросе, потому что их арктический флот оставляет желать лучшего. У американцев есть лишь 6 ледоколов, при этом работает только один – "Полярная звезда" – да и то не по назначению. У россиян же 41 корабль. Кошкин полагает, что США бросят все силы на гонку за Арктику.

Полина ИВАНОВА
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