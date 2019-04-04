Вопрос признания выборов дипломат отложила до конца второго тура

Директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова выразила свою индивидуальную, частную, точку зрения, что она лично не ощущает родственность с братским народ Украины, хотя признает общую историю с ним, которая связывает страны. Также она подчеркнула, что сегодня украинцы выбирают президента не для России, а для Незалежной.

"Я вот, например, сама, как индивид, не чувствую какую-то, так сказать, сопряженность в братском отношении с народом Украины. Я говорю о своем, внутреннем ощущении. Оценки, которые даются братскому народу... ну, не знаю, старшее поколение, может быть, и чувствует. Я вот, например, уже все-таки принадлежу к другому народу. У нас есть общая история, но ощущений я не разделяю",

- заявила Захарова в интервью "Эхо Москвы" в четверг, 4 апреля.

Дипломат назвала нынешнюю ситуацию на Украине в историческом контексте очень сложной и драматической. Она подчеркнула, что предстоящий 21 апреля второй тур президентской гонки останется "выбором украинского народа – это украинские граждане выбирают себе президента, и профессия здесь ни при чем". Так Захарова прокомментировала регулярно задаваемый ей вопрос об актерстве кандидата Владимира Зеленского.





Представитель российского МИД напомнила о прошлых выборах главы украинского государства, прошедших пять лет назад после "евромайдана".

"Главное – это консолидация общества. Вспомните выборы 2014 года. Сегодня все спрашивали – признаете или нет? Ну, во-первых, они должны состояться... Все, включая и Россию на протяжении нескольких лет, мне кажется, только и давали кредит Киеву на построение собственной государственности", – заметила дипломат.

По ее словам, после победы Петра Порошенко пять лет назад "не то, чтобы о нарушениях надо было говорить или можно было говорить, там надо было просто отвернуться в другую сторону и сказать: все – выбрали?"

Захарова указала на тот факт, что тогда Москва признала выборы, как "шанс, кредит, который дается Украине как государству, с учетом всех формулировок о братском народе".

При этом она добавила, что выданный кредит оказался нулевым. Дипломат пояснила, что на сегодняшний момент РФ не может признавать или нет выборы на Украине, поскольку еще не состоялся второй тур, но в Москве заметили многочисленные нарушения в первом, подтвержденные международными организациями.

