На создание новой стратегии против россиян американцы потратят 135 млрд долларов

В Вашингтоне так сильно боятся "агрессивных действий" Москвы и Пекина, которые увеличивают свое влияние в мире, что решили в срочном порядке придумать абсолютно новую тактику боевых действий против них. Пентагон уже начал разрабатывать систему, которая позволит вторгнуться в эти страны, в первую очередь Россию, скрытно, вглубь территории.

Такое своеобразное предупреждение охладить свой пыл двум государствам сделал начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфайн. Он подчеркнул во время своего выступления в Брукингском исследовательском институте в Вашингтоне, что это ответ США на "угрозы" со стороны России и Китая. Планируется, что американцам хватит на этот проект одного года.

Согласно задумке американских военных, Соединенные Штаты будут использовать все виды войск, но ключевую роль отведут истребителю F-35. Бомбардировщик станет координационным штабом для наступления.

Американцы лелеют мечту о том, что эта стратегия поможет им получить "ассиметричные преимущества" и ударить по слабым местам противника, избежав столкновения с сильными.

"Это фундаментальное изменение как в культурном, так и в техническом плане",

– цитирует Голдфайна издание Telepolis, журналисты которого отметили, что идея США напоминает "троянского коня".

Как отмечает агентство РИА ФАН, несмотря на огромную самоуверенность американцев, остается вопрос, как они надеются обойти тот факт, что у России и Китая есть современные виды вооружения, успешно противостоящие их системам.