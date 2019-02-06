За океаном сделают все, чтобы РФ не увела американских партнеров

Вашингтон не позволит Москве хозяйничать на Ближнем Востоке. Во всяком случае, этому не бывать, пока заокеанскую державу возглавляет Дональд Трамп, предупредил госсекретарь США Майк Помпео.

При этом он отметил, что российский президент Владимир Путин "хотел бы" распоряжаться там. Так Помпео прокомментировал укрепление связи РФ с американскими партнерами на Ближнем Востоке. В частности, речь шла об отношениях в нефтяной сфере с Саудовской Аравией.

"Партнерские связи, которые мы выстроили на Ближнем Востоке, сильны и крепки, в действительности в некоторых случаях нас критиковали за это. Но эти отношения, наши отношения с Саудовской Аравией, с ОАЭ, работа, которую мы ведем с Египтом, Иорданией, Израилем, – все эти страны – важные бастионы обеспечения защиты американцев от угроз, которые исходят с Ближнего Востока",

– заверил госсекретарь в интервью телеканалу Fox Business Network.

Между тем сегодня, 6 февраля, в США утвердили закон "Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке", где черным по белому написано, что Сирия поплатится за связь с Москвой. Также кара ждет государства, которые помогают САР. Это прежде всего Россия. Предположительно, компанию ей составят Китай и Иран.

Под конец прошлого года Трамп неоднократно хвастался выводом американских солдат из Арабской Республики, что не одобрили в рядах военно-политического руководства. Итогом "бунта" стала отставка главы Пентагона Джеймса Мэттиса, напоминает "Царьград".