Законопроект об ограничительных мерах принял американский Сенат

Судя по нынешней обстановке в Штатах, республиканцам предстоит нешуточная битва с демократами за утверждение этого документа.

Законопроект под названием "Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке" предусматривает санкции против Сирии. Ограничительные меры коснутся также России и Ирана как стран, поддерживающих президента САР Башара Асада.

Документ во вторник одобрило республиканское большинство. Теперь его должна утвердить Палата представителей Конгресса. Заседание Сената Конгресса США транслировал телеканал C-SPAN. Напомним, демократы, которые ее контролируют, ранее заявляли, что не намерены рассматривать его и тем более поддерживать. Рассмотрение законопроекта блокировали уже несколько раз. Демократы выдвинули ультиматум, отказавшись голосовать за какие-либо документы, которые не имеют отношения к возобновлению работы правительства США, отмечает НСН.

Если санкции все же введут, американский лидер Дональд Трамп обязан в течение 180 дней предоставить стратегию предоставления гуманитарной помощи сирийцам. Кроме того, министерство финансов США проведет собственное расследование. Если американцы придут к выводу, что Центробанк Сирии отмывает деньги, то санкции грозят и ему, пишет "Свободная пресса".