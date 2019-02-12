США охотятся на С-300 в Сирии

Пентагон хочет обеспечить Израилю возможность безопасно бомбить страну

Американская разведывательная авиация кружит в небе над Сирией, выискивая недавно поставленные в Арабскую Республику зенитно-ракетные комплексы С-300. Очевидно, Пентагон собирает информацию для Израиля: зная, где размещены "Триумфы", ВВС соседнего государства смогут беспрепятственно наносить удары по сирийской территории.



Появление сразу трех американских самолетов-разведчиков в сирийском воздушном пространстве зафиксировали зарубежные ресурсы авиационного мониторинга, передает "Интерфакс". По имеющимся сведениям, днем 11 февраля вблизи российской авиабазы "Хмеймим" и базы материально-технического обеспечения ВМФ России в порту Тартус кружили шпионские летательные аппараты RC-135V, RC-135U и P-8A Poseidon.

Самолеты радиоэлектронной разведки RC-135V и RC-135U поднялись с авиабазы "Муда-Бэй", расположенной на греческом острове Крит. Помимо них разведку вел противолодочный самолет P-8A Poseidon, вылетевший с авиабазы "Сигонелла" на Сицилии.

Сообщается, что Poseidon подлетел к российским объектам на расстояние до 30 км на высоте 3,3 тыс. метров. Два других самолета кружили на более значительном расстоянии от сирийского берега. Тем не менее даже оттуда они имели возможность пронаблюдать не только российские базы, но и близлежащий город Масьяф.

Пристальный интерес американцев именно к этому населенному пункту объясняется просто: здесь прошлой осенью были размещены системы ПРО С-300 российского производства. Точные места дислокации зенитно-ракетных комплексов не афишировались. Но в начале февраля частная израильская спутниковая компания опубликовала фотографии объектов, которые, предположительно, могут являться "Триумфами".

На снимках было видно, что пусковые установки уже находятся в поднятом положении. Тем не менее эксперты, проанализировав фотографии, так и не смогли определить, поставлены ли С-300 на боевое дежурство или нет. Ранее сообщалось, что российским специалистам может потребоваться более полугода, чтобы обучить сирийских военных основам обращения с современными зенитно-ракетными комплексами.

Решение о поставках комплексов С-300 в Сирию было принято после того, как в сентябре прошлого года местные военные случайно сбили из устаревших ракетных установок российский самолет Ил-20. Сирийцы целились по израильскому истребителю, но тот спрятался за российское воздушное судно. Чтобы избежать повторения подобных инцидентов, Москва решила обеспечить Дамаск более совершенным вооружением.