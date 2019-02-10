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Российские С-300 заставят Израиль отказаться от атаки на Сирию

Фото: www.wikipedia.org
Комплексы будут без проблем сбивать самолеты Иерусалима

Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 встали на боевое дежурство в Сирии. По мнению авторов издания The National Interest, это станет большой угрозой для израильских ВВС.

Спутники Иерусалима сделали фотографии, на которых видно, что российские комплексы стоят под Дамаском в развернутом виде. Журналисты подчеркнули, что С-300 уже давно стояли в Сирии, однако Москва до последнего не спешила разворачивать их. Однако Израиль не перестал бомбардировать республику, что стало последней каплей для России.

Автор статьи подчеркнул, что С-300 станут серьезной угрозой для израильских самолетов. По его мнению, Москва будет использовать ЗРК в качестве рычага давления на Иерусалим в процессе переговоров по урегулированию ситуации в Арабской республике.

Напомним, что в октябре 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что Россия поставила Сирии 2 установки С-300.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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