Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Америка ударит по России первой

Фото: commons.wikimedia.org
В дело пойдут надводный флот и система ПРО

Вашингтон обязан нанести упреждающий удар по Москве и Пекину, потому как выжидательная тактика не доведет американцев до добра. Такое мнение озвучил командующий военно-морскими операциями Военно-морских сил (ВМС) США Джон Ричардсон.

Россия и Китай, по словам военного, используют свои флоты во все более агрессивных действиях для захвата суши, моря и распространения своего влияния. По этой причине Соединенным Штатам пора "пойти в наступление".

"Думаю, было бы замечательно, если бы мы заставили россиян и других оппонентов как-то реагировать на наш первый шаг. Есть определенное преимущество в том, чтобы играть, так сказать, белыми фигурами на шахматной доске",

приводит слова главкома издание Business Insider.

Чтобы помешать России "захватывать ключевые водные пути", надо продемонстрировать Москве свои силы, передает "Пятый канал". А для этого необходимо увеличить количество учений с партнерами в Черноморском регионе, добавил Ричардсон.

Фото: commons.wikimedia.org

Одним из рычагов воздействия на РФ могут стать элементы системы противоракетной обороны, которые размещаются в странах Европы: "Область, где мы делаем некоторые новые шаги в этом плане – это ракетная оборона. Собственно, у нас развернуты системы ПРО "Иджис" в Румынии. И, по моему мнению, эти возможности посылают мощный сигнал России".

Это заявление американского адмирала может служить косвенным подтверждением догадок о том, что некоторые элементы американской ПРО в Европе направлены против России, а не только против Ирана, как неоднократно заявляли власти США.

Между тем Москва своевременно отреагировала на планы Соединенных Штатов направить в страны Восточной и Южной Европы модернизированные бронемашины Stryker, которые должны участвовать в сдерживании возможной российской агрессии.

Фото: commons.wikimedia.org

"Пусть тащат что хотят в эту Европу. Но как только они просто подумают перейти границу Российской Федерации, могу вас заверить: у нашей армии есть чем ответить", – заявил в интервью РИА ФАН член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

По его мнению, американцы неспроста усиливают наземную группировку НАТО в Европе. Тем самым они хотят подбить нашу страну на ответные действия. "На самом деле, это подготовка НАТО к активной фазе боевых действий. Их цель – любым способом спровоцировать Россию, попытаться вызвать нас на какие-то ответные действия, чтобы потом героически нам "противостоять", – указал сенатор.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

ОБСЕ раскрыла наглую ложь Киева о российских военных

В организации удивились фантазиям Украины о бегающих с автоматами солдатах из России

Не терпится: Лукашенко рванул на встречу с Путиным

Пока батька торопится в Сочи, хозяин Кремля находится в рабочей поездке в Татарстане

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей