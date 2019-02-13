Америка ударит по России первой

В дело пойдут надводный флот и система ПРО

Вашингтон обязан нанести упреждающий удар по Москве и Пекину, потому как выжидательная тактика не доведет американцев до добра. Такое мнение озвучил командующий военно-морскими операциями Военно-морских сил (ВМС) США Джон Ричардсон.



Россия и Китай, по словам военного, используют свои флоты во все более агрессивных действиях для захвата суши, моря и распространения своего влияния. По этой причине Соединенным Штатам пора "пойти в наступление".

"Думаю, было бы замечательно, если бы мы заставили россиян и других оппонентов как-то реагировать на наш первый шаг. Есть определенное преимущество в том, чтобы играть, так сказать, белыми фигурами на шахматной доске",

– приводит слова главкома издание Business Insider.

Чтобы помешать России "захватывать ключевые водные пути", надо продемонстрировать Москве свои силы, передает "Пятый канал". А для этого необходимо увеличить количество учений с партнерами в Черноморском регионе, добавил Ричардсон.

Одним из рычагов воздействия на РФ могут стать элементы системы противоракетной обороны, которые размещаются в странах Европы: "Область, где мы делаем некоторые новые шаги в этом плане – это ракетная оборона. Собственно, у нас развернуты системы ПРО "Иджис" в Румынии. И, по моему мнению, эти возможности посылают мощный сигнал России".

Это заявление американского адмирала может служить косвенным подтверждением догадок о том, что некоторые элементы американской ПРО в Европе направлены против России, а не только против Ирана, как неоднократно заявляли власти США.

Между тем Москва своевременно отреагировала на планы Соединенных Штатов направить в страны Восточной и Южной Европы модернизированные бронемашины Stryker, которые должны участвовать в сдерживании возможной российской агрессии.

"Пусть тащат что хотят в эту Европу. Но как только они просто подумают перейти границу Российской Федерации, могу вас заверить: у нашей армии есть чем ответить", – заявил в интервью РИА ФАН член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

По его мнению, американцы неспроста усиливают наземную группировку НАТО в Европе. Тем самым они хотят подбить нашу страну на ответные действия. "На самом деле, это подготовка НАТО к активной фазе боевых действий. Их цель – любым способом спровоцировать Россию, попытаться вызвать нас на какие-то ответные действия, чтобы потом героически нам "противостоять", – указал сенатор.