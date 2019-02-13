Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Американцы на броневиках спасут Европу от русских

Фото: flickr.com
В нашу сторону направят ракеты и лазерные пушки

В странах Евросоюза будут размещены многофункциональные боевые бронированные машины Stryker американского производства. Это будет сделано в рамках усиления защиты западных стран от возможной "агрессии" со стороны РФ.

Броневики Stryker будут оснащены по последнему слову техники. В настоящий момент они проходят глубокую модернизацию. На них будут установлены ракетные установки малой дальности Hellfire и Stinger и противоракетные комплексы Javelin.

В качестве дополнительного оборудования броневики оснастят беспилотниками Shrike 2 с вертикальным взлетом и посадкой, а также лазерами мощностью 5 кВт, способными уничтожать беспилотные аппараты противника. Размещение бронемашин в Европе предполагается завершить к 2020 г., передает Fox News.

Точное количество машин, которые будут поставлены европейским странам, неизвестно. В чье именно распоряжение поступит данный вид военной техники, также остается неясным.

Фото: www.globallookpress.com

Сообщается, что решение о размещении бронемашин Stryker в Европе было принято на основе доклада, подготовленного исследовательским центром RAND, о "враждебных мерах России в Европе". В документе говорится, что россияне настроены против жителей западных стран крайне агрессивно и уровень враждебности постоянно растет. Якобы по данным опроса 2012 г. 43% россиян считали, что национальные интересы государства распространяются за пределы его территории, а в 2016 г. такой точки зрения придерживались уже 82% респондентов.

Американцы также говорят о том, что русские параноидально боятся расширения НАТО на восток.

"Россия постоянно чувствует себя уязвимой и часто демонстрирует что-то наподобие оборонительной агрессивности… На небольшие страны, граничащие с Россией, все чаще смотрят не как на потенциальных друзей, а как на потенциальные плацдармы для врагов",

– говорится в докладе RAND.

В пример приводятся страны Балтии, а также славянские государства Южной и Восточной Европы. Из этого можно сделать вывод, что с большой долей вероятности американские бронемашины появятся в первую очередь в этих странах.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

ОБСЕ раскрыла наглую ложь Киева о российских военных

В организации удивились фантазиям Украины о бегающих с автоматами солдатах из России

Не терпится: Лукашенко рванул на встречу с Путиным

Пока батька торопится в Сочи, хозяин Кремля находится в рабочей поездке в Татарстане

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей