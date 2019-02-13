Американцы на броневиках спасут Европу от русских

В нашу сторону направят ракеты и лазерные пушки

В странах Евросоюза будут размещены многофункциональные боевые бронированные машины Stryker американского производства. Это будет сделано в рамках усиления защиты западных стран от возможной "агрессии" со стороны РФ.



Броневики Stryker будут оснащены по последнему слову техники. В настоящий момент они проходят глубокую модернизацию. На них будут установлены ракетные установки малой дальности Hellfire и Stinger и противоракетные комплексы Javelin.

В качестве дополнительного оборудования броневики оснастят беспилотниками Shrike 2 с вертикальным взлетом и посадкой, а также лазерами мощностью 5 кВт, способными уничтожать беспилотные аппараты противника. Размещение бронемашин в Европе предполагается завершить к 2020 г., передает Fox News.

Точное количество машин, которые будут поставлены европейским странам, неизвестно. В чье именно распоряжение поступит данный вид военной техники, также остается неясным.

Сообщается, что решение о размещении бронемашин Stryker в Европе было принято на основе доклада, подготовленного исследовательским центром RAND, о "враждебных мерах России в Европе". В документе говорится, что россияне настроены против жителей западных стран крайне агрессивно и уровень враждебности постоянно растет. Якобы по данным опроса 2012 г. 43% россиян считали, что национальные интересы государства распространяются за пределы его территории, а в 2016 г. такой точки зрения придерживались уже 82% респондентов.

Американцы также говорят о том, что русские параноидально боятся расширения НАТО на восток.

"Россия постоянно чувствует себя уязвимой и часто демонстрирует что-то наподобие оборонительной агрессивности… На небольшие страны, граничащие с Россией, все чаще смотрят не как на потенциальных друзей, а как на потенциальные плацдармы для врагов",

– говорится в докладе RAND.

В пример приводятся страны Балтии, а также славянские государства Южной и Восточной Европы. Из этого можно сделать вывод, что с большой долей вероятности американские бронемашины появятся в первую очередь в этих странах.