Эшелоны НОАК "заполонили" Алтай

Жителей Барнула насторожили составы, груженые китайской военной техникой, а также поезда с военнослужащими Поднебесной. Фотографии "китайских хаммеров" и грузовиков публикует телеграм-канал "Военный Осведомитель".

Выкладывают видеоролики и в Youtube. Из них становится понятно, что больше всего китайцы привезли в Россию бронемашин, РСЗО, танков и ракетных комплексов замечено не было.

И несмотря на то, что вся эта та техника очевидно направляется в район учений "Восток-2018", беспокойство подобные кадры все равно вызывают. Мнения у интернет-пользователей разделились: одни считают, что Россия правильно делает, что проводит с Китаем совместные учения, оформляя негласный союз против США. Другие не советуют доверять китайцам и тем более пускать их военную технику на территорию страны.

Ранее американские аналитики Task & Purpose пришли к выводу, что в случае начала войны России и США, Китай и не подумает вмешаться, преследуя только свои собственные интересы. Причем понимют это и в Москве, и рассматривают Пекин прежде всего как покупателя российской техники и вооружения.



