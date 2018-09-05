Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Китайские бронемашины напугали барнаульцев

Фото: GLOBAL LOOK press
Эшелоны НОАК "заполонили" Алтай

Жителей Барнула насторожили составы, груженые китайской военной техникой, а также поезда с военнослужащими Поднебесной. Фотографии "китайских хаммеров" и грузовиков публикует телеграм-канал "Военный Осведомитель".

Выкладывают видеоролики и в Youtube. Из них становится понятно, что больше всего китайцы привезли в Россию бронемашин, РСЗО, танков и ракетных комплексов замечено не было.

По теме

И несмотря на то, что вся эта та техника очевидно направляется в район учений "Восток-2018", беспокойство подобные кадры все равно вызывают. Мнения у интернет-пользователей разделились: одни считают, что Россия правильно делает, что проводит с Китаем совместные учения, оформляя негласный союз против США. Другие не советуют доверять китайцам и тем более пускать их военную технику на территорию страны.


Ранее американские аналитики Task & Purpose пришли к выводу, что в случае начала войны России и США, Китай и не подумает вмешаться, преследуя только свои собственные интересы. Причем понимют это и в Москве, и рассматривают Пекин прежде всего как покупателя российской техники и вооружения.


Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Американцы подняли доллар специально

Американцы используют умышленные колебания курса, чтобы наказать неугодные страны

Немцы испугались удара США по "Северному потоку - 2"

Санкции Вашингтона уничтожат европейский бизнес

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей